Serie A, riecco Allegri: chiamata a sorpresa per il tecnico

Massimiliano Allegri ancora in Serie A. Il tecnico livornese, dopo l’avventura sulla panchina della Juventus, è pronto a tornare in sella.

L’allenatore italiano sta solo aspettando l’occasione giusta. Il suo nome le settimane scorse è stato accostato con insistenza al Milan. Erano i giorni prima del derby, quando il posto di Paulo Fonseca era davvero a rischio. Si parlava di Massimiliano Allegri, così come di Igor Tudor e Maurizio Sarri. La scelta sembrava ricadere su uno di questi tre profili, che conoscono bene la Serie A. Tutto sembrava essere apparecchiato per un esonero del portoghese e per la scelta da parte del Milan di una nuova guida tecnica. Ma così non è stato. Fonseca ha stupito tutti, riuscendo a conquistare il derby, battendo l’Inter per 2 a 1, grazie alle reti di Christian Pulisic e Matteo Gabbia. Il risultato, però, sarebbe potuto essere più netto. Fonseca ha dunque guadagnato credito e adesso è sicuramente più tranquillo e può pensare al futuro e al Milan da costruire con maggiore serenità.

I rumors legati a Maurizio Sarri, Igor Tudor e Massimiliano Allegri sono stati così spazzati via, anche se i tre tecnici sono ancora senza squadra. C’è chi, però, potrebbe trovarla presto.

Allegri ancora in Serie A: pronto un nuovo esonero

Stiamo parlando dell’allenatore livornese, che è finito nel mirino della Roma. Non è la prima volta l’ex Juventus e Milan viene accostato al club giallorosso, ma in questa circostanza può essere la volta giusta.

Il club capitolino, come è noto, ha già esonerato un allenatore, Daniele De Rossi, decidendo di affidare la guida della squadra a Ivan Juric. Una scelta, che non sta pagando, nonostante l’ultima vittoria contro la Dinamo Kiev, in Europa League. In Serie A la situazione non è tra le più brillanti. Ora i giallorossi sono attesi dalla Fiorentina. Un match valevole per la nona giornata, da vincere a tutti i costi. I capitolini sono reduci dal ko casalingo contro l’Inter e serve migliorare in fretta la decima piazza. La Roma ha solamente dieci punti, frutto di due vittorie e ben quattro pareggi. Sono dunque due le sconfitte, otto i gol fatti e sei quelli subiti. Il primo posto è già lontano nove punti. A sei lunghezze c’è invece la quarta piazza occupata attualmente dall’Udinese.