Verratti distrutto dal lutto, messaggio commovente del centrocampista

Un terrificante lutto ha colpito, nelle ultime ore, Marco Verratti: arriva il ricordo da parte del centrocampista ex PSG

Nella passata stagione ha preso l’importante decisione di lasciare l’Europa e di chiudere (con molta probabilità) ad ogni tipo di possibilità nel giocare in Serie A. Un campionato che Marco Verratti non ha mai conosciuto. Il suo presente, infatti, si chiama Al-Arabi, negli Emirati Arabi Uniti. Nelle ultime ore, però, il centrocampista ex Pescara e PSG, ha ricevuto una terribile notizia.

Un lutto che ha colpito non soltanto l’atleta, ma in particolar modo il calcio italiano. Nelle ultime ore, infatti, è venuto a mancare Vincenzo Marinelli. Storica figura del calcio abruzzese. Il cuore del noto imprenditore ha smesso di battere all’età di 88 anni. Negli anni ’80 è stato il presidente del Pescara Calcio.

Anche se in molti lo ricordano per essere stato, per tantissimi anni, dirigente accompagnatore della Nazionale Under 21 di calcio. Soprattutto nell’anno in cui gli Azzurri vincevano molti trofei( come Europei e la medaglia di bronzo di Atene 2004). Nel corso della sua esperienza nel mondo del calcio è stato anche consigliere di Lega e vicepresidente della L.N.P. (dal 1986 al 1990).

Terribile lutto per Verratti, l’addio commosso del centrocampista

Un lutto terribile per la città di Pescara e per la squadra di calcio abruzzese visto che, attualmente, ricopriva il ruolo di “presidente onorario” dei biancazzurri. I funerali si sono svolti nella giornata di venerdì 25 ottobre nel capoluogo adriatico. In tanti hanno voluto rendere omaggio a Marinelli. Tra i presenti anche l’ex presidente del Coni, Gianni Petrucci.

Sui social, invece, è arrivato il commovente saluto da parte di Verratti. Attraverso una ‘storia’ pubblicata sul suo canale ufficiale di Instagram, il classe ’92 ha postato una foto in bianco e nero del presidente onorario con la scritta: “Grazie Pres” con l’aggiunta di un cuore. Una figura importante, quella di Marinelli, per la crescita calcistica di Verratti nel club abruzzese.

Anche la Figc, con il suo presidente Gabriele Gravina, ha voluto fare le più sentite condoglianze alla famiglia di Marinelli. Il numero uno della Federazione ha pubblicato un commovente messaggio: “Perdo un amico fraterno. Un grande appassionato di calcio e della vita. Ho condiviso anni bellissimi nella Nazionale Under 21. E’ diventato un punto di riferimento per i giovani. Voglio ricordarlo con il sorriso, proprio quando conquistammo il bronzo ad Atene“.