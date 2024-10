Bilancio Milan stagione 2023-2024: secondo anno consecutivo in utile, tutti i numeri ufficiali

Bilancio Milan per la stagione 2023-2024 ancora in positivo: le parole del presidente Scaroni in conferenza stampa

Una importante giornata per il Milan: dopo l’Assemblea degli Azionisti di oggi, è stato approvato il bilancio per la stagione 2023-2024. Per il secondo anno di fila, la società rossonera ha chiuso il bilancio in utile di 4,1 milioni. Il presidente Paolo Scaroni, in conferenza stampa, ha ufficializzato i numeri.

“Bilancio approvato all’unanimità. Lo abbiamo chiuso in utile per il secondo anno consecutivo di 4,1 milioni e questo sta ad indicare che l’AC Milan è una società ben gestita, sana, e ci dà i mezzi per continuare ad investire. Avere un bilancio in utile è la condizione per continuare ad investire“. Insomma, la notizia è molto importante per il presente ma lo è anche per il futuro. La strategia di RedBird è molto chiara: un bilancio pulito significa possibilità di investimento, e quindi acquisti sul mercato e magari anche alzare l’asticella sui costi di cartellino (ad oggi mai superiori ai 20 milioni) e sugli ingaggi. Scaroni ha poi dato ulteriori dettagli in merito al Bilancio.

Milan, ricavi record: è la cifra più alta di sempre

Per quanto riguarda gli investimenti per gli acquisti in giocatori: “Abbiamo speso più di 50 milioni al netto delle cessioni, e continueremo a farlo nel futuro“. Ma la notizia più importante, oltre all’utile in bilancio, è relativa ai ricavi, che hanno raggiunto una cifra record per la storia del club rossonero: “I ricavi sono di 456,9 milioni ed è aumentato del 13% rispetto all’anno scorso che era già un record“.

Un numero ancor più importante se consideriamo che c’è stato un decremento dei ricavi televisivi: nonostante questo è stato aumentato il fatturato. Scaroni ha fatto sapere che la collaborazione di RedBird con altre società è stata fondamentale per aumentare le sponsorizzazioni e i ricavi da stadio. Per quanto riguarda poi il Milan Futuro, il presidente rossonero ha fatto sapere che il costo complessivo ogni anno è di 10 milioni. Inoltre, la società ha aperto un Casa Milan a Dubai, ha fatto un tour negli Stati Uniti e anche in Australia per la prima volta. “Abbiamo un patrimonio netto di 200 milioni e un indebitamento finanziario di 50 milioni”, un bilancio quindi che conferma per l’ennesima volta che il Milan è una società sana e gestita bene sotto il punto di vista finanziario. Restano un po’ di dubbi sulla gestione sportiva, ma quella è un’altra storia.