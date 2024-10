È sempre più protagonista: Milan, a gennaio devi riprovarci

Il giocatore protagonista in Spagna con una prestazione clamorosa: il Milan può riprovarci in estate per un centrocampo top

La stagione è sempre più nel vivo. Il Milan è alle prese con un periodo molto particolare: domani c’è il Napoli a San Siro, il Monza sabato e poi il Real Madrid al Santiago Bernabeu fra una settimana. Dopo il Cagliari, poi, la sosta di novembre, che permetterà alla squadra di Paulo Fonseca di ricaricare le pile e magari recuperare la condizione migliore di alcuni giocatori.

Sarà anche un periodo nel quale si potranno fare le prime valutazioni serie sulla rosa in vista del calciomercato di gennaio. Manca ancora troppo per capire se ci sarà bisogno di qualcosa o meno; molto dipenderà anche da dove sarà in classifica il Milan in ottica quarto posto, l’unico e solo grande obiettivo della proprietà per la qualificazione in Champions League. Ci sono però delle lacune piuttosto evidenti: in difesa manca qualcosa e anche a centrocampo dove ad oggi manca un sostituto di Fofana. A gennaio i tempi potrebbero essere maturi per l’acquisto di un giocatore che poteva diventare un obiettivo concreto in estate prima dell’arrivo del francese.

Ritorno di fiamma Milan: che coppia con Fofana

Ieri il Real Betis ha battuto l’Atletico Madrid in campionato con il risultato di 1-0. Uno dei protagonisti della partita è stato Johnny Cardoso, centrocampista americano che il Milan aveva inserito nella lista dei candidati per il ruolo di centrocampista centrale. Alla fine poi la scelta è ricaduta su Fofana, che è sempre stato il l’obiettivo numero uno. Ora però la pista può riaccendersi.

Cardoso si sta dimostrando un giocatore di grandissime qualità e anche di importanti prospettive. Un mediano in grado di fare benissimo la doppia fase: molto bene con la palla fra i piedi, benissimo anche in copertura e nell’occupazione degli spazi giusti in difesa. Contro l’Atletico Madrid è stato dominante: una partita davvero di altissimo livello che ha reso complicata la vita degli attaccanti e non solo di Diego Pablo Simeone. Prestazioni in crescita quindi per l’americano, che al Milan ritroverebbe Musah e Pulisic. Nel frattempo però la sua valutazione si alza, così come l’attenzione di altri club nei suoi confronti, soprattutto inglesi. In estate il prezzo non era superiore ai 20 milioni, adesso l’asticella si sta alzando. I rossoneri dovranno decidere se investire su un altro centrocampista che può comunque convivere con Fofana, che nel Monaco ha giocato anche in posizione più avanzata da mezzala.