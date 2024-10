Infortunio Gabbia: ecco quando torna, Fonseca sceglie il sostituto

I tempi di recupero di Matteo Gabbia, costretto a saltare la sfida contro il Napoli, ma non solo. Ecco quando rientrerà

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che domani a San Siro affronterà il Napoli, capolista, di Antonio Conte. Una partita importantissima per il Diavolo, che non può perdere ulteriore terreno; una partita che verrà affrontata in totale emergenza.

Il rinvio della sfida del Dall’Ara, infatti, priverà il tecnico portoghese di due pedine fondamentali come Theo Hernandez e Tiijani Reijnders. Il francese verrà sostituito verosimilmente da Filippo Terracciano, anche se non è da escludere, che Davide Calabria dopo il recupero, venga gettato subito nella mischia. Al posto dell’olandese, invece, ci sarà uno tra Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, ma Paulo Fonseca sta pensando ad uno schieramento che prevede entrambi in campo, chiaramente insieme all’insostituibile Youssouf Fofana.

Ma in casa Milan, come raccontato ieri, piove davvero sul bagnato visto l’infortunio dei uno dei leader della squadra. Contro il Napoli non ci sarà Matteo Gabbia, che ha accusato un problema muscolare al polpaccio. Un risentimento di lieve entità, che priverà Fonseca del suo giocatore, però, per alcune partite.

Milan, l’obiettivo di Gabbia: si scalda Thiaw

Di certo Matteo Gabbia salterà anche il match, valevole per l’undicesima giornata, che opporrà il Diavolo al Monza. Il difensore centrale è atteso nei prossimi giorni ad un nuovo controlla che farà chiarezza sull’evoluzione dell’infortunio.

Solo in quel momento si capirà se Gabbia potrà essere presente per la delicatissima e prestigiosa sfida del Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in programma il 5 novembre prossimo e valevole per la quarta giornata di Champions League. Il Milan e Fonseca sperano di averlo a disposizione, ma nel frattempo al centro della difesa dovranno alternarsi Tomori, Thiaw e Pavlovic. Per quanto riguarda la sfida di domani contro il Napoli a partire dalla panchina sarà quasi certamente il centrale serbo, che è ormai dietro nelle gerarchie, come ha lasciato intendere in conferenza stampa Paulo Fonseca. Si ricomporrà la coppia formata da Malick Thiaw e Fikayo Tomori, ammirata alla prima giornata di campionato contro il Torino. Per l’ex Salisburgo potrebbe così esserci spazio nella sfida del fine settimana, contro il Monza, partita nella quale il Diavolo potrà finalmente riabbracciare Theo Hernandez, che chiaramente si riprenderà il suo posto sulla sinistra.