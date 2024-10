Milan, Okafor titolare: la scelta che non lascia più dubbi

Noah Okafor sarà titolare nella sfida che metterà difronte il Milan di Paulo Fonseca al Napoli di Antonio Conte. Spazzato via ogni dubbio

Paulo Fonseca ha scelto. Il tecnico portoghese per la delicata sfida contro il Napoli di Antonio Conte, in programma martedì a San Siro alle 20.45, ha deciso di puntare su Noah Okafor.

Per lo svizzero si tratta della grande occasione per dimostrare a tutti – gli scettici chiaramente non mancano – che l’ex Lille fa bene a puntare su di lui, lasciando in panchina Rafa Leao. Fonseca ha, infatti, optato per il giocatore ex Salisburgo per completare il reparto offensivo. Con Noah Okafor, dunque, ci saranno anche Christian Pulisic, schierato in posizione centrale, oltre che Samu Chukwueze, sulla destra, e ovviamente Alvaro Morata di punta.

Il segnale mandato da Fonseca è dunque importante: nessun favoritismo per Rafa Leao. Il numero dieci deve dimostrare di meritarsi la maglia da titolare o potrà giocare tranquillamente Noah Okafor. Stavolta non ci sono dubbi: l’ex Lille li ha spazzati via tutti. D’altronde in occasione di Milan-Udinese la decisione di lasciare fuori Leao poteva avere variate motivazioni.

Milan, Fonseca punta su Okafor: per Leao stavolta nessuna scusa

Leao, due giorni prima della partita, ad esempio, non si era allenato per dei problemi muscolari. Una motivazione che non può certo essere secondaria come quella legata al fatto che Noah Okafor, contrariamente al compagno, era rimasto a Milanello, ad allenarsi durante la pausa per le Nazionali.

Due ‘motivi’ più che validi, ai quali si aggiungeva il discorso che martedì contro il Club Brugge si sarebbe giocata una delle partite più importanti della stagione. Contro la squadra belga bisogna vincere a tutti i costi e Leao è partito così titolare.

La scelta contro il Napoli, invece, non trova altre motivazioni se non prettamente tecnica. Paulo Fonseca ha dunque deciso di puntare su Noah Okafor, legittimamente, lasciando fuori Rafa Leao. Nel weekend la partita contro il Monza è decisamente meno di cartello, ma verosimilmente toccherà al portoghese giocare e provare a convincere Fonseca in vista del match del Bernabeu contro il Real Madrid. Il numero dieci anche contro il Napoli, però, dovrà mantenere alta la guardia ed essere pronto qualora Fonseca decidesse di farlo entrare. Leao è sotto esame e ora non può più sbagliare.