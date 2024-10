Nuovo ruolo per Calabria, Fonseca dice sì: “È un’ipotesi”

Fonseca in conferenza stampa ha aperto alla possibilità di Calabria in un nuovo ruolo: un’ipotesi da non escludere

Milan in emergenza per la partita contro il Napoli di domani. Il reparto più colpito è senza alcun dubbio la difesa: Theo Hernandez non ci sarà per squalifica e Matteo Gabbia salterà la sfida per un infortunio muscolare. In conferenza stampa Paulo Fonseca, a differenza di qualche giorno fa, non ha voluto parlare di formazione ma è probabile che sceglierà Thiaw e Terracciano per sostituirli.

Entrambi hanno giocato contro l’Udinese e hanno fatto anche molto bene. Thiaw è pienamente recuperato dall’infortunio ed è quello che per caratteristiche si avvicina di più a Gabbia. Difficile, invece, ad oggi pensare ad una coppia Tomori–Pavlovic. I due hanno qualità simili, molto fisici e aggressivi, mentre il tedesco ha maggior capacità di lettura e di posizionamento. Per quanto riguarda la corsia di sinistra, Terracciano è ad oggi il vice Theo designato (dopo che in estate Ibrahimovic aveva parlato di Alex Jimenez). Possiamo però aspettarci una sorpresa? Non possiamo escluderlo dopo quello che ha detto Fonseca in conferenza stampa su Davide Calabria.

Novità Calabria, può essere lui il vice Theo

Il capitano del Milan è tornato a disposizione da pochi giorni dopo l’infortunio al polpaccio. Sarà quindi fra i convocati per la partita di domani contro il Napoli. Difficile pensare a lui in campo dal primo minuto nel suo solito ruolo a destra, dove è invece in vantaggio il solito Emerson Royal, attenzione però ad una possibile sorpresa.

Alla domanda sulla possibilità di vedere Calabria terzino sinistro al posto di Theo Hernandez, Fonseca non lo ha escluso: “Sì, è un’ipotesi“, ha detto il tecnico rossonero. A prescindere dal match di domani, che sarà il primo di Calabria dal rientro dopo il lungo stop, l’idea del capitano a sinistra non va quindi esclusa. Per lui non è una novità assoluta perché da giovanissimo ha giocato a sinistra, sia in Primavera che nei primi tempi in prima squadra. Negli anni di Pioli, però, non lo abbiamo più rivisto in quella posizione, ecco perché ad oggi pensarlo a sinistra è una sorpresa. Fonseca non lo esclude; esclude, invece, la possibilità di vedere lì Pavlovic, che non ha per lui le caratteristiche giuste. Insomma, in caso di altre assenze di Theo Hernandez, l’idea Calabria a sinistra è da tenere in considerazione. Nel frattempo però per Milan-Napoli la candidatura più forte è e resta quella di Terracciano.