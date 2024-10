Pazza idea Milan, occhi in casa Juventus per il 2025

Il Milan starebbe seriamente pensando ad un calciatore in uscita dalla Juventus, però più in vista della prossima stagione sportiva.

Milan e Juventus sono storicamente due formazioni rivali. Squadre agli antipodi, che in comune hanno la storia gloriosa con i tanti trofei vinti ed i numerosi fuoriclasse che hanno indossato le maglie di queste squadre. Non c’è invece grande simpatia tra le tifoserie, vista la rivalità tradizionale e le tante battaglie in campo e fuori.

Spesso questi due club del nord Italia si sono sfidati anche nell’ambito calciomercato. Moltissimi i fuoriclasse o i talenti che sono stati contesi da juventini e milanisti, che si sono dati battaglia per accaparrarsi vari rinforzi nel passato, anche recente. Non sono mancati nemmeno quei calciatori che, nella propria carriera, hanno indossato sia la maglia bianconera che quella rossonera.

Parliamo di elementi di grande valore. Basti citare nomi come Andrea Pirlo, che ha vinto tutto con il Milan, dove è diventato un fuoriclasse definitivo, per poi risorgere con la maglia della Juve. Oppure vari e stimabili protagonisti della Serie A italiana di un tempo, da Altafini a Paolo Rossi, da Baggio a Inzaghi, fino ai più recenti Ibrahimovic e Higuain.

Le cronache di mercato in queste ore stanno aggiungendo un possibile nuovo nome che passerebbe dall’Allianz Stadium a San Siro. Una pazza idea rossonera in vista della prossima stagione sportiva.

Danilo lontano dal rinnovo: il Milan lo tenta

Il calciatore finito nel mirino del Milan, almeno secondo le recenti indiscrezioni, sarebbe Danilo. Ovvero il duttile ed esperto difensore brasiliano della Juventus, che nella stagione corrente non sta ottenendo lo spazio e la considerazione che pensava. Infatti il classe ’91 è passato dall’essere un leader indiscusso sotto la gestione Allegri ad una semplice alternativa per Thiago Motta.

Basti pensare che Danilo in questa stagione ha giocato solo una partita ufficiale per gli interi 90 minuti, quella vinta sul campo del Genoa da terzino destro. Per il resto gli sono stati preferiti elementi più giovani e di prospettiva, come Kalulu (altro ex Milan), Savona o Rouhi.

Inoltre il contratto dell’ex Porto è in scadenza a giugno 2025, con pochissime possibilità di vederlo rinnovare. Probabile che Danilo segua la strada del suo amico e connazionale Alex Sandro, che ha giocato lo scorso anno la sua ultima stagione in bianconero svincolandosi poi in estate. Una situazione che intriga molto il Milan, alla ricerca di nuovi leader difensivi.

La squadra di Paulo Fonseca, pur puntando su elementi tendenzialmente giovani, potrebbe fare un tentativo a costo zero per Danilo, immettendo così dal prossimo anno un tocco di esperienza, dinamismo e maturità all’interno di un reparto al momento completo ma ancora troppo distratto ed acerbo per essere considerato una sicurezza.