Reazione durissima, ora è bufera Milan sui social

Bufera social da parte dei tifosi del Milan per quanto accaduto in merito al rinvio del match col Bologna, i dettagli

Niente Milan in questo week-end di Serie A a causa della discutibile decisione di rinviare la partita contro il Bologna. La città emiliana, nei giorni scorsi, è stata colpita dall’alluvione e fra le zone più in difficoltà c’è anche quella circostante lo stadio Renato Dall’Ara. La sensazione però è che c’erano soluzioni percorribili per permettere alle due squadre di giocare, come le porte chiuse o il campo neutro, ma la forte posizione del Sindaco Lepore è stata irremovibile.

In un video per il suo canale YouTube, il giornalista Mauro Suma ha spiegato che dietro a questa decisione c’è una battaglia politica da parte del Sindaco stesso contro il Governo Centrale, dal quale si aspettava maggior sostegno per l’alluvione. Non c’è stato verso di convincerlo e alla fine la Lega Serie A non ha potuto fare altro che rimandare a data da destinarsi. E ora quando si giocherà? Difficile dirlo oggi, anzi, impossibile. Slot disponibili non ce ne sono visto che entrambe le squadre sono coinvolte anche in Champions League e, direttamente o indirettamente, anche in Supercoppa Italiana (il Bologna avrebbe dovuto giocare contro l’Inter in quei giorni). Insomma, una situazione complicatissima. E la reazione dei tifosi sui social è stata furente.

Bologna-Milan, tifosi furiosi: se la prendono con tutti

I tifosi del Bologna, nei giorni precedenti alla partita, tramite un comunicato avevano fatto sapere che avrebbero disertato lo stadio in ogni caso per quanto accaduto. C’è da chiedersi come mai, però, qualche giorno prima i sostenitori rossoblu erano regolarmente a Birmingham per la trasferta di Champions League contro l’Aston Villa.

Scatenati invece i tifosi del Milan, che sui social hanno addirittura fatto la cronaca del meteo di Bologna live, con tanto di foto e video delle zone vicine allo stadio. Immancabili poi le critiche nei confronti della Lega Serie A, del Bologna e del Sindaco Lepore, il vero artefice di questo rinvio. Di mezzo anche qualche solita teoria complottistica visto che Theo Hernandez e Reijnders sconteranno quindi la giornata di squalifica contro il Napoli martedì. In tutto ciò però i tifosi se la sono presa anche con il Milan stesso, accusato di non avere potere politico. Zlatan Ibrahimovic ci ha messo poi del suo visto che, dopo pochissimi minuti dalla decisione ufficiale del rinvio, ha pubblicato un post ironico sui suoi social.