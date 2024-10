Tolto ogni dubbio, Zirkzee torna in Serie A: affare in prestito

Ritorno in vista in Serie A per Joshua Zirkzee con il centravanti del Manchester United che è destinato a giocare di nuovo nel campionato italiano.

Passato in estate al Manchester United dal Bologna, Joshua Zirkzee è destinato a giocare nuovamente in Serie A già a partire da gennaio.

L’attaccante olandese è stato acquistato dal Manchester United in estate per una somma di poco superiore ai 40 milioni di euro dal Bologna con la punta che precedentemente era stato accostato in più di un’occasione al Milan. Classe 2001, l’ex giocatore dei rossoblu ha iniziato la stagione non nel migliore dei modi pagando il rendimento deludente della squadra inglese. Un solo gol messo a segno in 10 partite disputate tra coppa e campionato per il giovane olandese che ora è chiamato a cambiare marcia per tornare quello che ha fatto innamorare Bologna nelle ultime due stagioni.

Le voci di mercato attorno all’attaccante si stanno riaccendendo in maniera decisa in queste ultime ore con un suo possibile ritorno in Serie A che appare sempre più probabile. Un’opportunità che appare più vicina dal verificarsi dopo le ultime notizie provenienti dal mondo United.

Joshua Zirkzee ed il Milan solo sfiorato, il racconto di una trattativa sfumata

Al termine dello scorso campionato il Milan prese contatti con l’entourage di Joshua Zirkzee per cercare di chiudere positivamente la trattativa che avrebbe dovuto portare il giocatore in rossonero. Avvisato il Bologna di voler pagare la clausola rescissoria da circa 42 milioni di euro, il club ha provato a chiudere l’affare con gli agenti della punta senza però riuscirci.

Nonostante la punta avesse dato il suo ok al trasferimento al Milan, l’affare non si è poi concluso per diverse ragioni. Una di queste sembra essere quella relativa all’alta richiesta dell’entourage dell’attaccante per quello che riguarda le commissioni da versare all’interno del trasferimento. Una somma che ha portato la dirigenza rossonera ad abbandonare la pista lasciando di fatto spazio al Manchester United che ha subito accontentato l’entourage dell’olandese.

Una trattativa sfumata che ha portato poi il Milan a battere altre piste per quello che riguarda l’attacco riuscendo a chiudere per Alvaro Morata una volta concluso l’europeo vinto proprio dalla Spagna con l’ex Atletico Madrid come capitano. Nel finale del mercato estivo è poi giunto Tammy Abraham, in prestito secco dalla Roma.

Futuro Zirkzee, l’esonero di ten Hag porta al suo ritorno in Serie A

A sponsorizzare l’acquisto di Joshua Zirkzee in casa Manchester United è stato Erik ten Hag, allenatore olandese che ha voluto infoltire in maniera netta la colonia di giocatori ‘orange’ in casa Red Devils. Nelle scorse ore è però giunto l’esonero del tecnico olandese che potrebbe portare alla cessione di alcuni dei suoi pupilli già a gennaio.

Il quattordicesimo posto in classifica dopo nove giornate di Premier League è stato fatale per il tecnico olandese che è stato esonerato dalla proprietà del club. Una decisione che è giunta dopo diversi momenti difficili della squadra inglese con il club che ha sempre supportato il proprio tecnico. Il ko arrivato nei minuti finali contro il West Ham però è stato fatale per ten Hag che ha dovuto salutare la propria panchina.

Per il momento alla guida del Manchester United ci sarà Ruud Van Nistelrooy, ex attaccante del Manchester United che faceva parte dello staff tecnico dell’ormai ex tecnico dei Red Devils. Una scelta presa dal club che valuterà la situazione nelle prossime settimane senza escludere la possibilità di affidare la panchina ad un nuovo allenatore.

Calciomercato, Zirkzee pronto al ritorno in Serie A: una big ci prova

La Juventus è pronta a fare un tentativo per Joshua Zirkzee in vista del mercato di gennaio. I bianconeri, spinti dal proprio tecnico Thiago Motta, sono intenzionati a provare l’affondo per il giovane olandese con il Manchester United. Un affare che potrebbe concludersi positivamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Un colpo che riporterebbe Zirkzee alle dipendenze di Thiago Motta, il tecnico con il quale ha fatto molto bene durante le ultime due stagioni al Bologna. Una coppia che ha fatto sognare la squadra emiliana che è riuscita a centrare la qualificazione alla Champions League grazie soprattutto alla vena realizzativa della punta.

I bianconeri godono della stima da parte del giocatore che non si opporrebbe di certo ad un trasferimento in bianconero dove ritroverebbe il tecnico che lo ha fatto esplodere nel calcio che conta. La Juventus dovrà portare a disposizione del proprio allenatore un nuovo attaccante per la seconda parte della stagione considerato il fatto che ancora non è tornato a disposizione Milik, alle prese con un lungo infortunio che lo sta condizionando in questi primi mesi del 2024/2025.