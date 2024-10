Messaggio strappalacrime di Sainz, tifosi Ferrari commossi

Sainz fa commuovere i tifosi ferraristi in occasione del GP in Messico: ecco cosa è successo nel weekend.

Dopo la doppietta Ferrari ad Austin era certo che avrebbe avuto la chance di conquistare un altro grande risultato e così è stato. Carlos Sainz ha conquistato pole position e vittoria della gara nel Gran Premio del Messico.

Il pilota spagnolo è stato semplicemente perfetto tra sabato e domenica, non ha sbagliato e si è preso un meritato successo. Nel 2024 non era mai salito sul gradino più alto del podio e ci teneva particolarmente, anche perché queste sono le sue ultime gare da ferrarista prima di lasciare il sedile a Lewis Hamilton e trasferirsi alla Williams. Il suo trionfo e il terzo posto di Charles Leclerc sono anche la conferma della competitività della SF-24, che in questa ultima parte della stagione ha un potenziale molto più alto rispetto a quello visto inizialmente.

F1 GP Messico: Carlos Sainz commovente

Certamente Sainz proverà a vincere di nuovo o almeno ad essere sul podio negli ultimi GP del campionato. Mancano San Paolo, Las Vegas, Lusail e Abu Dhabi: le occasioni per essere di nuovo protagonista ci sono e lui darà tutto. Anche perché la Ferrari è rientrata in corsa per il titolo costruttori e pertanto cercherà di dare il suo contributo al raggiungimento di questo obiettivo che sembrava impensabile non molto tempo fa.

Hanno colpito le parole di Carlos dopo la pole position di sabato all’Autodromo Hermanos Rodriguez: “Ho l’impressione che la Ferrari potrebbe essere in lotta per il mondiale nel 2025, ma io non sarò qui. Sento di aver avuto un ruolo in questi anni per cercare di aiutare il team ad essere pronto a lottare per il titolo. Guido bene e sono veloce, però il fatto che me ne andrà mi lascia un po’… Non so come descriverlo, ma non è una bella sensazione“.

Dopo la vittoria della gara in Messico non sono mancate le lacrime e le tante emozioni per un risultato fortemente voluto. Ovviamente, non manca anche un po’ di rammarico nel sapere che questa avventura con la Ferrari terminerà e che lo attende un 2025 nel quale probabilmente si ritroverà solo a lottare per andare a punti con la Williams.

Ora punta a godersi al meglio le ultime gare al volante della rossa, poi penserà al futuro. Il pilota spagnolo è quinto in classifica generale con 240 punti, a -11 da Oscar Piastri. Proverà a superare il rivale della McLaren.