Milan, per il colpo serve lo sconto: i rossoneri ci provano

Non c’è tempo di rilassarsi in sede di calciomercato con le squadre che sono costantemente al lavoro per cercare di chiudere quei colpi necessari a migliorare le rose.

In casa Milan sono ben noti i problemi dell’organico a disposizione di Paulo Fonseca ed i rossoneri stanno valutando quali pedine tenere e quali salutare in vista di gennaio.

La dirigenza del club meneghino però è già concentrata anche sulla prossima estate e su quali operazioni mettere in atto per andare a migliorare una rosa che ha dimostrato di dover essere ritoccata. Sarà importante capire quali giocatori potranno restare ancora in rossonero e per questo valutare la spesa da mettere in atto per quelli che al momento sono in prestito. Il club ha già capito che, per trattenere un big alla corte del tecnico portoghese, sarà necessario ottenere uno sconto nella trattativa.

Milan, si lavora sul mercato: per chiudere l’affare sarà necessario uno sconto

Il Milan dovrà valutare cosa fare con Tammy Abraham in vista della prossima stagione. Il centravanti inglese è giunto in rossonero in prestito secco dalla Roma con le due squadre che al momento non hanno ancora parlato del possibile riscatto.

L’attaccante ex Chelsea è giunto in rossonero nell’ambito di un’operazione che ha portato con la stessa formula Alexis Saelemaekers in giallorosso. Per chiudere l’operazione a titolo definitivo la Roma avrebbe voluto un conguaglio economico che il Milan però non era disposto a riconoscere. Le posizioni dei club non appaiono cambiate con il Milan che non vorrebbe spendere un euro per il cartellino della punta, mettendo sul piatto sempre l’esterno belga.

Oltre a convincere la Roma con uno scambio secco dei due cartellini a titolo definitivo, il Milan dovrà parlare con Tammy Abraham per cercare di convincerlo a ridursi lo stipendio. L’attaccante inglese, infatti, percepisce circa 6 milioni di euro lordi grazie al decreto crescita. Una somma che però viene considerata troppo alta dal club rossonero che vorrebbe portarla a circa 4,5 lordi.

Un affare non semplice quindi per il Milan che dovrà lottare su due fronti per assicurarsi l’attaccante ex Chelsea in vista della prossima stagione. Dal canto suo, Abraham appare disposto a fare un passo verso le richieste dei rossoneri, volenteroso di restare ancora a Milanello dove si è trovato molto bene in questa prima parte di stagione. Tanto poi dipenderà anche da chi sarà sulla panchina del Milan la prossima stagione con Fonseca che è chiamato a raggiungere risultati importanti per conservare il proprio ruolo da allenatore.