Occhi in casa Napoli, il Milan prepara il colpo per il 2025

Il Milan guarda in casa Napoli per mettere a punto il colpo di mercato per la prossima sessione di mercato il giocatore può lasciare gli azzurri

Alla sessione di mercato invernale manca ancora un po’, ma varie squadre si sono già attivate per regalarsi uno o due acquisti che possano andare a migliorare le rose e rimediare a ciò che non è stato fatto durante la sessione estiva.

Tra i club che certamente saranno più attivi a gennaio ci sarà il Milan che dovrebbe intervenire tanto a centrocampo quanto in attacco. In particolare, i rossoneri sono a caccia di un giocatore che possa far respirare Fofana che, sebbene imprescindibile per Fonseca, non può giocarle di certo tutte. La priorità resta rinforzare il centrocampo, ma non è escluso qualche movimento in entrata in avanti dove spesso e volentieri la coperta è corta a causa di infortuni.

Il Milan, tuttavia, sta ragionando non solo in virtù della prossima sessione invernale, ma anche sulla prossima sessione estiva dove ci sarà molto da fare proprio sul reparto offensivo. Considerato che Abraham è in prestito dalla Roma e Jovic ha il contratto in scadenza, il Diavolo sta già riflettendo sulle possibili mosse da effettuare la prossima estate e secondo quanto riportato da Nicolò Ceccarini nel proprio editoriale per Tuttomercatoweb, i rossoneri avrebbero messo gli occhi in casa Napoli, puntando Giacomo Raspadori.

Milan, idea Raspadori per il 2025: l’attaccante può lasciare il Napoli

Il Milan ha messo nel proprio mirino a Giacomo Raspadori per la prossima sessione estiva di mercato. Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatowetb, i rossoneri interverranno con decisione sul reparto offensivo la prossima estate dove dovrebbero esserci grandi cambiamenti ed il giocatore del Napoli è uno degli obiettivi che si stanno seguendo con maggior attenzione.

Raspadori è considerato un profilo perfetto da parte del Milan, ma per convincere gli azzurri a lasciarlo partire servirà un’offerta importante. Si era già parlato di un possibile addio di Raspadori la scorsa estate, ma l’arrivo di Antonio Conte ha cambiato il futuro del giocatore che è rimasto a Napoli per giocarsi le proprie chance.

Nonostante il Napoli lo ritenga un giocatore importante, Raspadori non è considerato incedibile e la prossima estate non è da escludere a priori il suo addio, soprattutto in caso di arrivo di un’offerta indecente. Il Milan, però, vaglia anche altre alternative a Raspadori e secondo Ceccarini nel mirino dei rossoneri ci sarebbe anche Bonny del Parma che pure piace al Napoli. E chissà che il destino dei due giocatori non possa essere legato l’uno all’altro.