Idea Kessié, nel 2025 torna in Serie A: Milan tradito

Franck Kessie potrebbe far ritorno in Serie A. Ecco la squadra che vorrebbe prenderlo a gennaio: il punto della situazione

Ha lasciato il Milan a parametro zero, per trasferirsi al Barcellona. L’avventura in Spagna, di Franck Kessie, però, è durata davvero poco.

L’ivoriano così ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita, per vestire la maglia dell’Al-Ahli. Una scelta discutibile visto che non mancavano le squadre importanti europee interessate a lui. Diversi club di Premier League, ad esempio, si era fatti avanti; ci avevano pensato anche Juventus e Inter, ma niente da fare. Kessie è sbarcato in Arabia Saudita e a 27 anni di fatto ha scelto di abbandonare il calcio che conta. A gennaio, però, l’ivoriano è pronto a cambiare idea e a far ritorno in Serie A.

Al classe 1996 ci sta pensando, infatti, Antonio Conte, che lo avrebbe voluto già in Premier League ai tempi del Tottenham. Ora lo porterebbe al Napoli. L’idea quella rafforzare la linea mediana ancor di più per dare l’assalto allo Scudetto. Dalle parti di Castel Volturno c’è la convinzione, infatti, che Franck Kessie possa ancora fare la differenza in Italia, soprattutto con la cura Conte.

Napoli, continua la rivoluzione: tutti gli acquisti per Conte

E’ pronta a continuare, dunque, la rivoluzione del Napoli, intenzionato ad aggiungere in rosa solo giocatori di spessore, come è successo questa estate.

Così Antonio Conte è stato accontentato con un mercato davvero importante: dal Torino è arrivato Alessandro Buongiorno che ha sistemato il reparto difensivo. Romelu Lukaku, pupillo del mister, invece, ha rafforzato l’attacco che ha perso Victor Osimhen. A centrocampo, invece, sono due i nomi internazionali che sono sbarcati sotto il Vesuvio Billy Gilmour e Scott McTominay.

Ma il Napoli non si è fermato acquistando anche David Neres, che ad oggi rappresenta un’alternativa in più sulle corsie esterne. Il mercato, poi, è stato completato dagli arrivi di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Come detto, però, il club azzurro non ha alcuna intenzione di accontentarsi ed è pronto ad aggiungere in rosa nuovi calciatori, in vista anche del probabile ritorno in Champions League la prossima stagione. Ma oggi i pensieri dei tifosi campani e chiaramente di Antonio Conte sono al campionato e al sogno Scudetto, che il Napoli sta coltivando grazie ad un avvio di stagione davvero importante.