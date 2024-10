Il Milan abbassa le richieste, addio in vista per 15 milioni

Il Milan pensa già al mercato. Un rossonero andrà via: il club ha abbassato le proprie pretese economiche. Bastano 15 milioni per l’affare.

Pensa già alle prossime sessioni di mercato il Milan. A gennaio, ad esempio, si cercherà di potenziare la rosa attraverso innesti mirati tesi a sanare le principali criticità emerse in queste settimane. La priorità, in tal senso, consisterà nel regalare a Paulo Fonseca un centrocampista di comprovata qualità, capace di sostituire al meglio l’infortunato Ismael Bennacer e contendere una maglia da titolare al duo composto da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.

L’allenatore portoghese, dopo aver perso l’algerino, davanti alla difesa nel ruolo di diga centrale ha provato ad impiegare Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah senza però ottenere risposte confortanti. L’inglese, infatti, si trova a disagio in quel ruolo, essendo sprovvisto del dinamismo richiesto in fase di recupero del pallone. Lo statunitense, dal canto suo, ha palesato evidenti limiti tecnici nella costruzione della manovra.

Ecco perché, per aumentare la competitività del gruppo e le chance di vincere lo scudetto, il management tenterà di acquistare un elemento in grado di fornire maggiori garanzie rispetto ad entrambi. Nel mirino, in particolare, è finito Johnny Cardoso di proprietà del Betis. Il 23enne ha finora totalizzato 11 presenze tra Liga e Conference League e punta a trasferirsi in una squadra di maggiore prestigio. L’alternativa risponde al nome di Carney Chukwuemeka, impiegato appena 2 volte dal Chelsea. Tra le due società i rapporti sono ottimi e l’idea al vaglio del Milan è quello di proporre un prestito con diritto di riscatto.

Mercato Milan, le richieste sono state abbassate: via per 15 milioni

Per quanto riguarda l’estate, invece, l’obiettivo numero uno è Samuele Ricci, divenuto il principale faro del Torino e cresciuto al punto tale da attirare anche le attenzioni del Manchester City e del Real Madrid. Il restyling a cui verrà sottoposto il reparto, al tempo stesso, prevede pure la cessione dello stesso Bennacer ritenuto ormai fuori dal progetto. Il Milan già in estate aveva provato a disfarsi di lui, con la speranza di trovare qualche squadra disposta a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni.

L’Al-Ittihad e l’Al-Qadsiah si erano fatte avanti, raccogliendo alcune informazioni. Alla fine, però, l’affare non è andato in porto. I rossoneri, di conseguenza, lo hanno tenuto ma il destino del 26enne appare comunque segnato. Il club, al fine di agevolare il divorzio al termine della stagione, ha deciso di rivedere al ribasso le proprie pretese economiche: per acquistare il regista basteranno “appena” 15 milioni. Ora resta da vedere chi si farà avanti.