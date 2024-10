Leao bocciato da Fonseca, stavolta la scelta non paga

Segnali positivi da parte di Leao, che sabato giocherà titolare contro il Monza. La scelta di Fonseca non ha certo pagato

Paulo Fonseca ha dato il via ad un processo di ‘normalizzazione’ di Rafa Leao. Il numero dieci del Milan per il tecnico portoghese non è un giocatore indispensabile e può partire tranquillamente dalla panchina, anche in un big match come quello di ieri sera contro il Napoli.

Una scelta che ha fatto scalpore, soprattutto dopo l’assenza forzata di Christian Pulisic. Trovare un posto dal primo minuto a Leao sembrava un obbligo per mantenere alto il tasso di qualità offensiva, ma così non è stato. Fonseca è andato dritto per la sua strada, puntando su Noah Okafor, che non è mai riuscito ad accendere la luce. Va detto anche, che è stato poco supportato dai compagni e si è trovato così spesso ad affrontare tre avversari. Sarebbe stato difficile davvero per chiunque.

Leao vuole riprendersi il Milan: prima Monza poi il Bernabeu

Rafa Leao ha avuto dunque solo una mezzora a disposizione per mettersi in mostra e a iniziare a riprendersi il Milan. Il portoghese è entrato subito in partita, recuperando palla dai piedi degli avversari dopo pochi secondi.

Poi tanti spunti interessanti sulla sinistra, con cui ha creato diversi presupposti per il gol. Il portoghese si è messo anche in proprio, calciando verso la porta con un vero e proprio bolide, ma Meret è stato bravo a mandare il pallone in corner. Leao ci ha dunque provato.

Non sapremo mai se con Rafa in campo dal primo minuto il risultato sarebbe stato diverso, ma sappiamo per certo che la scelta di lasciarlo fuori non ha pagato per nulla. Leao, d’altronde, è determinante anche quando non gioca benissimo, riuscendo ad attrarre a se diversi giocatori avversari e permettendo così ad altri compagni di muoversi con maggiore libertà. Ieri contro il Napoli si è visto poi qualcosa di nuovo: il portoghese non è stato il solito catalizzatore. Il Milan non è stato, dunque, monotematico, come spesso accade con il dieci in campo. I compagni, infatti, hanno continuato ad appoggiarsi anche su Samu Chukwueze, oltre che su Christian Pulisic, come è giusto che sia. Questo è certamente un aspetto importante da cui bisognerà ripartire. Ovviamente già da sabato contro il Monza, quando Leao partirà dal primo minuto. Serviranno gol e assist per essere titolare poi contro il Real Madrid, al Bernabeu. Una esclusione del genera farebbe tanto male