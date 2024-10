L’ex Juve nel mirino: il Milan sogna il grande colpo in difesa

Il Milan sarà tra le squadre protagoniste del mercato a gennaio. I colpi potrebbero essere più di uno: c’è una grande idea per la difesa

Il calciomercato di gennaio si avvicina. Il Milan è pronto a muoversi per rafforzare una rosa che ha bisogno di nuovi colpi. Di certo i rossoneri dovranno mettere le mani almeno su un centrocampista.

L’infortunio di Ismael Bennacer non lascia alcun dubbio: servirà un calciatore che migliori il pacchetto formato oggi da Ruben Loftus-Cheek, Tiijani Reijnders, Youssouf Fofana e Yunus Musah. In queste settimane si stanno così facendo diversi nomi, ma il Milan non ha ancora deciso su chi affondare il colpo. Attenzione alle opportunità che potrebbero arrivare dalla Premier League, anche se il Diavolo vorrebbe acquistare un centrocampista che conosce già la Serie A. Il preferito sarebbe Ricci del Torino, ma Urbano Cairo è una bottega cara e il prezzo del giovane italiano è già sui 30 milioni di euro. Carney Chukwuemeka, invece, è la solita idea che non passa mai di moda e che potrebbe lasciare il Chelsea con la formula del prestito.

Milan, colpo in difesa: occasione de Ligt

Ma il Milan è pronto a rafforzare la rosa anche in altri reparti. Attenzione alla possibilità di mettere le mani su un attaccante se Luka Jovic dovesse fare le valigie e se ci fosse la certezza che Tammy Abraham non verrebbe riscattato.

Per quanto riguarda la difesa, un nome cerchiato in rosso c’è ed è quello di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese negli ultimi anni si è un po’ perso e non ha certamente rispettato le attese e gli investimenti fatti dalle squadre che lo hanno acquistato non sono stati ripagati. Il calciatore è passato dalla Juventus al Bayern Monaco al Manchester United senza grandi fortune. Ora, con l’allontanamento di ten Hag, de Ligt potrebbe lasciare i Red Devils e cercare il rilancio altrove, magari proprio al Milan, che potrebbe accogliere un nuovo centrale di difesa. Un eventuale arrivo dell’olandese potrebbe portare alla partenza di uno dei difensori attualmente in rosa e l’indiziato numero sarebbe sicuramente Fikayo Tomori, che potrebbe trasferirsi proprio in Premier League, facendo di fatto il percorso inverso di Matthijs de Ligt. In Inghilterra, però, piace tanto anche Malick Thiaw. In estate, d’altronde, ci aveva provato il Newcastle, senza fortune