Milan subito in campo: c’è un recupero, le ultime su Pulisic

Le ultime notizie da Milanello relative a Christian Pulisic. Il Milan ha già iniziato a preparare il match contro il Monza: il punto della situazione

Il Milan è chiamato a voltare pagina immediatamente dopo il ko contro il Napoli. Nel weekend si torna, infatti, subito in campo per affrontare il Monza di Alessandro Nesta.

Partita in trasferta a tre giorni dalla super sfida di Champions League con il Real Madrid, per una squadra, quella rossonera, che però non potrà fare troppi calcoli. Per il derby lombardo ci si aspetta, dunque, il miglior Milan possibile per iniziare a migliorare una classifica che si sta facendo sempre più complicata. Le assenze non mancheranno perché oltre a Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi, va verso il forfait anche Matteo Gabbia. Da domani, in poi, invece, inizieremo a capire se potrà esserci Tammy Abraham, che anche si è allenato a parte.

Ma le notizie positive non mancano. Paulo Fonseca, infatti, può sorridere per il rientro in gruppo di Luka Jovic. L’attaccante, alle prese con la pubalgia in questi giorni, ha lavorato sul campo con il resto dei compagni al pari di Christian Pulisic. L’americano ha dunque smaltito del tutto la gastroenterite accusata ieri che non gli ha permesso di scendere in campo dal primo minuto contro il Napoli. Poi ha giocato l’ultima mezzora, ma è stato evidente a tutti che non fosse al 100%.

Milan, le scelte di Fonseca per il Monza: riecco Leao

Contro il Monza il Milan, dunque, è pronto a ripartire da Christian Pulisic e dai suoi migliori giocatori. Come detto, è complicato poter pensare che Paulo Fonseca dia priorità a Madrid.

Così tra i pali vedremo Mike Maignan e una linea difensiva che per 3/4 potrebbe essere nuova. Sì perché a sinistra tornerà certamente Theo Hernandez e Fikayo Tomori ha buone possibilità di prendersi una maglia da titolare, magari al posto di Pavlovic. A centrocampo, poi, riecco Tiijani Reijnders, al fianco di Youssouf Fofana. In avanti con Christian Pulisic, non si toccano Alvaro Morata e Samu Chukwueze. A sinistra dovrebbe toccare a Rafa Leao, al posto di un Noah Okafor che contro il Napoli non ha brillato. Il portoghese dunque è pronto a giocarsi le sue carte per guadagnarsi una maglia da titolare contro il Real Madrid, al Bernabeu.