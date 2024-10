Mondo del calcio senza pace, lutto devastante: addio a 25 anni

Un altro lutto straziante ha colpito il mondo del calcio: addio al giovane portiere, aveva appena 25 anni

Una tragedia terribile, un lutto dietro l’altro. Il mondo del calcio è ormai devastato da una lunga serie di addii che lasciano sempre più i tifosi nello sconforto. Campioni del passato che ci lasciano, magari dopo aver combattuto con una lunga malattia. L’ultimo caso più recente è quello di Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio Campione d’Italia nella stagione 1999-2000, ma anche ex CT dell’Inghilterra tra le altre.

Lo svedese aveva raccontato del male incurabile che l’aveva colpito commuovendo tutti, fino allo scorso agosto quando si è consumata la sua dipartita. Negli ultimi anni, come dicevamo, sono tanti i personaggi che ci hanno lasciato: impossibile dimenticare anche Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, anche loro colpiti da mali incurabili.

Ancor più drammatico è quando accadono vere e proprie tragedie a talenti giovani ed ancora in attività. Non solo il mondo del calcio, però, è colpito da questi improvvisi lutti. Proprio ieri si è spenta la giovanissima Matilde Lorenzi, promessa dello sci, una giovane nazionale che aveva le stimmate della campionessa. In Alto Adige, durante un allenamento, è caduta e gli sci si sono aperti ed ha sbattuto il volto. In condizioni critiche fin da subito e trasportata all’ospedale di Bolzano la 19enne non ce l’ha fatta.

Una vera e propria tragedia come quella che ha colpito la MLS, il campionato calcistico statunitense. Per cause ancora da accertare, si è spento Holden Trent, portiere del Philadelphia Union di appena 25 anni. Classe ’99, militava nell’Union II, la seconda squadra dei Philadelphia che milita nella MLS Next Pro. Lo stesso club statunitense, con un comunicato, ha annunciato la scomparsa del giovane calciatore.

“Siamo sconvolti dalla scomparsa straziante di Holden Trent” si legge nel comunicato del club. “Era un agguerrito avversario ed un giocatore meraviglioso ma anche un devoto compagno di squadra, un figlio, un fratello ed un fidanzato. Ci mancherà profondamente, incarnava il significato vero di dedizione, determinazione e perseveranza“.

“Esprimiamo alla sua famiglia, ai suoi amici ed alla fidanzata le nostre più sentite condoglianze. Per rispetto della famiglia e degli amici di Holden non vi saranno altre dichiarazioni in questo momento e chiedimo il rispetto dlla loro privacy in questo momento di lutto” ha concluso il comunicato straziante. Un dolore davvero grandissimo essendo la scomparsa del tutto inattesa.

We are deeply saddened to share that Holden Trent has passed away at 25 years old.

May he rest in peace. pic.twitter.com/97MItTiK7z

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) October 26, 2024