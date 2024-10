Non gioca più, il Milan vuole l’ex Inter a gennaio

Il Milan guarda con attenzione al calciomercato di gennaio con i rossoneri che sanno già dove dovranno intervenire per migliorare la rosa.

I rossoneri hanno già messo nel mirino diversi calciatori, uno dei quali è un ex Inter che sta facendo molta fatica a trovare spazio nel proprio club.

La prima parte di stagione ha messo in mostra i difetti dell’organico della squadra che, tra infortuni e cambio modulo, non è completamente soddisfacente per quello che riguarda le richieste di Paulo Fonseca. Sulla lista della dirigenza del Milan c’è anche un nome di un ex calciatore dell’Inter che potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia rossonera. Lo stesso giocatore nelle scorse settimane ha rivelato in un’intervista di essere stato un tifoso del Milan da bambino.

Milan, nel mirino dei rossoneri c’è un ex calciatore dell’Inter

Cesare Casadei è un obiettivo del Milan in vista del mercato di gennaio con il centrocampista che potrebbe salutare il Chelsea per fare ritorno in Serie A dopo il trasferimento dall’Inter ai Blues durante l’estate del 2022.

Rimasto al Chelsea durante la scorsa estate, Casadei ha affermato di aver preso questa decisione per evitare una nuova partenza in prestito, conscio di doversi giocare le carte alla corte di Enzo Maresca che un anno fa lo volle al Leicester. Finora c’è stato uno scarso minutaggio a suo favore nella squadra londinese con il ragazzo che cercherà di conquistarsi un posto da titolare almeno fino al mese di gennaio.

Se le cose non dovessero cambiare per lui, l’ex Inter aprirà ad una nuova partenza, anche in prestito. Il Milan lo segue con i rossoneri che potrebbero offrirgli maggiore spazio complice anche l’infortunio che ha colpito Bennacer e che ha lasciato con gli uomini contati in mezzo al campo Paulo Fonseca. L’algerino dovrebbe tornare a disposizione per il mese di febbraio ma, trattandosi del secondo infortunio grave nel giro di poco più di un anno, i tempi di recupero potrebbero allungarsi.

Casadei rappresenterebbe un colpo fondamentale per l’organico del Milan con il giocatore del Chelsea che potrebbe ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Dalla linea dei mediani a quella dei trequartisti, l’ex Inter sarebbe una pedina importante per Paulo Fonseca, pronto ad utilizzarlo con continuità in vista della seconda parte di stagione. Difficile però che il Milan possa chiudere un’operazione a titolo definitivo a gennaio ma appare più probabile che il ragazzo possa tornare in Italia sulla base di un prestito con diritto di riscatto.