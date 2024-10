Rafa Leao, il prezzo può calare: una big europea studia l’assalto nel 2025

Leao non felicissimo nella sua situazione in rossonero: c’è un top club che sta monitorando tutto in vista della prossima stagione.

Probabilmente Rafael Leao è il miglior giocatore del Milan, ma non sta vivendo una stagione positiva. Nelle 11 presenze finora collezionate ha segnato un solo una rete, mentre sono 4 gli assist trasformati in gol dai compagni. Per Paulo Fonseca non lo considera un intoccabile, non a caso lo ha spedito in panchina nelle ultime due partite di Serie A contro Udinese e Napoli.

Il numero 10 rossonero e il nuovo allenatore non sembrano aver legato molto, anche se non c’è stato alcuno scontro particolare. Semplicemente Fonseca sta facendo le sue valutazioni e le sue scelte, considerando il suo connazionale come gli altri calciatori e non come uno che deve giocare a prescindere. Nessuno status “speciale”.

Leao-Milan, dubbi sul futuro? Barcellona in agguato

Difficile dire come proseguirà la stagione di Leao e anche quella del Milan stesso, che finora viaggia tra alti e bassi. Dall’esterno offensivo portoghese ci si aspettano sempre grandi cose, ma bisognerà vedere se tornerà a giocare ai suoi livelli migliori e farà quello step di crescita tanto atteso.

Intanto, Sport.es a scrivere che il Barcellona sta seguendo la situazione difficile che Rafa sta vivendo a Milano. Il presidente Joan Laporta lo apprezza molto e la società blaugrana aveva già pensato a lui quando era saltato l’ingaggio di Nico Williams dall’Athletic Bilbao, ma l’arrivo dell’ex Sporting CP e Lille era irrealizzabile.

La fonte spagnola riferisce che il giocatore sta iniziando a stancarsi della sua situazione al Milan e la sua valutazione sta diminuendo, dunque il Barcellona sta aspettando di vedere se potrà comprare il cartellino a un prezzo più ragionevole. La società rossonera in estate aveva dichiarato incedibile il suo numero 10 quando il club catalano aveva effettuato un sondaggio tramite l’agente Jorge Mendes.

Quest’ultimo non rappresenta direttamente il calciatore, ma ha un buon rapporto con lui e da tempo lo propone al Barcellona. Finora il prezzo elevato e il problema del tetto salariale hanno frenato il Barça, che continua a studiare l’acquisto di un esterno offensivo sinistro e mantiene Rafa nella lista degli obiettivi. Il direttore sportivo Deco e l’allenatore Hansi Flick lo vedono come un ottimo rinforzo.

Sport.es scrive che Leao valuterà un eventuale trasferimento se la sua situazione al Milan non dovesse migliorare. Vedremo come si svilupperanno le cose, ora è presto e il portoghese deve concentrarsi su dare il massimo con la maglia rossonera.