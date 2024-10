La Premier vuole Reijnders, scelta immediata del Milan

Tiijani Reijnders nel mirino dei club di Premier League, ma il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene: il punto della situazione sul giocatore che tornerà titolare contro il Monza

Tijjani Reijnders è uno degli insostituibili di Paulo Fonseca. Il centrocampista olandese ha giocato praticamente sempre, o da mediana o da trequartista, e il portoghese stravede per lui. Difficile, d’altronde, non rimanere colpiti dalla qualità del calciatore e due giorni fa, contro il Napoli, la sua assenza, per squalifica, si è fatta sentire davvero tanto.

Due martedì fa ha finalmente trovato i suoi primi gol stagionali in rossonero. Una doppietta al Club Brugge, che ha permesso al Diavolo di conquistare tre punti preziosi in Champions League. Si sa, però, che quando segni nella competizione più prestigiosa, è impossibile passare inosservato agli occhi dei grandi club, soprattutto se il tuo nome è cerchiato in rosso ormai da qualche anno.

Tijjani Reijnders – come è noto – è stato ufficialmente corteggiato dal Barcellona, prima di approdare al Milan, ma l’olandese ha preferito il club rossonero ai blaugrana, che non hanno ancora smesso di pensare a lui. In Inghilterra, inoltre, aggiungono, che sono ben tre le squadre che hanno messo nel mirino il centrocampista. TBR Football riporta così l’interesse da parte del Tottenham, del Liverpool e del Manchester City.

La posizione del Milan: il futuro di Reijnders è segnato

Il Milan sa benissimo di avere tra le mani un calciatore importante, destinato ancora a crescere tanto. Un centrocampista di caratura internazionale, dal valore di mercato ovviamente alto se non altissimo.

Ad oggi è difficile fare un prezzo per Tijjani Reijnders, ma è evidente che il Milan lo valuti già più di 60 milioni di euro. Anche per questo è intenzionato a blindarlo il prima possibile. In realtà il giocatore ha un contratto già lungo, fino al 30 giugno 2028, ma è giusto riconoscergli la crescita avuta, con un adeguamento dello stipendio, oggi tra i più bassi della rosa. Tijjani Reijnders percepisce 1,7 milioni di euro netti a stagione, poco più di 2,2 milioni lordi. L’idea è quella di avvicinarsi ai 2,5/3 milioni di euro netti. I discorsi tra le parti sono pronti a partire. D’altronde anche Tijjani Reijnders, al momento, e il suo entourage hanno voglia di continuare con la maglia rossonera addosso. Una maglia speciale per ogni olandese.