@ML – Novità Fonseca, da Abraham a Gabbia: le ultime da Milanello

Le ultime notizie da Milanello. Paulo Fonseca potrà contare su una rosa più lunga rispetto al match contro il Napoli: il punto della situazione

Il Milan di Paulo Fonseca è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Carnago in vista della delicata trasferta contro il Monza. Il Diavolo deve assolutamente conquistare i tre punti per rialzare la testa dopo il ko interno contro il Napoli.

La squadra ha così lavorato anche oggi a Milanello con diverse buone notizie. Arrivano conferme, infatti, sul pieno recupero di Christian Pulisic, Luka Jovic e Davide Calabria, che hanno lavorato regolarmente, con il resto del gruppo. Niente da fare, invece, per Matteo Gabbia, che si è allenato a parte, e non sarà sicuramente a disposizione di Fonseca per il derby contro i brianzoli. Potrebbe esserci, invece, Tammy Abraham, che come appreso da MilanLive.it, ha svolto una prima parte di lavoro in gruppo, prima di proseguire con un personalizzato, ma sempre sul campo. Sarà chiaramente domani la giornata che ci dirà la verità sull’inglese, ma non sarà Fonseca a farci il quadro completo sulla situazione infortuni, perché non si terrà alcuna conferenza stampa.

Milan, le scelte di Fonseca: riecco Leao e i migliori

Non avremo modo, dunque, di approfondire il discorso Rafa Leao. Il numero dieci portoghese è entrato bene contro il Napoli e salvo clamorosi colpi di scena sarà titolare contro il Monza insieme a Christian Pulisic, Samu Chukwueze e Alvaro Morata.

Di fatto contro il Monza si rivedrà la miglior formazione possibile, a parte Matteo Gabbia. A centrocampo, d’altronde, si rivede dopo la squalifica Tijjani Reijnders e potrà così affiancare Youssouf Fofana. In difesa senza l’italiano sono sempre in tre per due maglia. Stavolta Fikayo Tomori ha qualche possibilità in più di giocare, con Malick Thiaw. A sinistra, poi, dopo circa un mese, in campionato, tornerà Theo Hernandez, che chiaramente prendere il posto di Filippo Terracciano. Ma a cambiare potrebbe essere anche la fascia destra, dove Davide Calabria potrebbe avere l’occasione per iniziare una difficile e lunga rincorsa verso la riconferma al Milan. A star fuori sarebbe dunque anche Emerson Royal. Tra i pali infine Mike Maignan.