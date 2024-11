Addio Milan, ipotesi bianconera già a gennaio

Cambio di maglia in vista per il giocatore del Milan che con il mercato di riparazione potrebbe vestire bianconero.

Il big match del turno infrasettimanale si è concluso un maniera sfavorevole per il Milan che martedì sera è stato sconfitto in casa dal Napoli. Scontro diretto perso e treno per la Champions League che ha lasciato nuovamente a piedi i rossoneri di mister Paulo Fonseca.

La stagione non è iniziata al meglio e non sta proseguendo a dovere per i meneghini che stanno avendo problemi a trovare la loro reale dimensione. Per questo a gennaio potrebbe cambiare qualcosa, all’interno della società e soprattutto nell’aspetto della rosa. Alcuni nomi del passato appaiono ormai pronti a chiudere le valigie e a dirigersi verso una nuova sistemazione.

In estate più di qualcuno è andato via ma la sensazione è che le partenze non siano di certo finite qui. Ecco quindi che il calciomercato di gennaio tornerà ad essere una tappa fondamentale per il Milan che a questo punto della stagione sembra aver ricevuto già delle importanti richieste.

Calciomercato Milan, assalto a gennaio: tutti i dettagli

In Inghilterra sono abbastanza sicuri, Fikayo Tomori può tornare a giocare in Premier League e potrebbe presto farlo con addosso la casacca bianconera. Il classe 1997 dei meneghini è infatti uno dei profili maggiormente attenzionati dal Newcastle. Una stagione da protagonista per lui, fin qui, che ha saltato giusto un paio di partite per scelta tecnica.

Tomori è stato un o dei giocatori migliori messi in mostra dal Milan ma anche per lui, a distanza di tre anni dal trasferimento definitivo in Serie A, potrebbe essere giunto il momento di farsi da parte. La vecchia guardia non sta più funzionando come una volta e la politica del club è ormai la stessa da diversi anni: nessuno è incedibile davanti all’offerta giusta.

Se i bianconeri vorranno dunque acquistare il ventisettenne dovranno presentare un’offerta degna. Considerando il contratto dell’inglese in scadenza nel 2027, l’ultimo rinnovo è di due anni fa, il Milan potrebbe privarsi di lui in cambio di una cifra vicina ai 25/30 milioni di euro. Soldi che verrebbero poi reinvestiti subito per un nuovo difensore. I tifosi sperano che la società faccia la scelta migliore e che eviti di perdere un giocatore ancora utile alla causa, un po’ come è successo con Pierre Kalulu passato alla Juve in estate.