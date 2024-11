Leao bocciato ancora, Fonseca ha scelto

Rafa Leao escluso ancora una volta dai titolari. L’attaccante portoghese rischia seriamente di saltare la sfida contro il Monza

Ora non ci sono davvero più dubbi. Paulo Fonseca ha deciso di bocciare Rafa Leao. L’attaccante portoghese anche sabato, contro il Monza, rischia di partire, infatti, dalla panchina.

Oggi a Milanello il mister ha provato Noah Okafor tra i titolari. Un chiaro segnale di quale sarà la scelta che verrà presa domani, quando il Diavolo sarà chiamato a sfidare il Monza in trasferta. Una decisione – se confermata – destinata a far tanto rumore e che non potrà passare inosservata.

Il tecnico, finito nel mirino della critica per i risultati negativi e per una classifica davvero brutta, è pronto a lasciare fuori il suo giocatore migliore, il più pagato della rosa, per far spazio all’ex Salisburgo. Non è dunque bastato l’ingresso propositivo di Leao contro il Napoli per far cambiare idea a Fonseca. L’ex Lille ha deciso di andare dritto per la propria strada in questo processo di ‘normalizzazione’ di quel calciatore che al Milan ritenevano un prospetto di campione. Se è questa la strada giusta da seguire, non ci resta che attendere per vedere i risultati. Senza dimenticarsi che il Milan, ha chiuso il campionato – lo scorso anno – al secondo posto, nonostante, a detta di molti, un allenatore inadeguato e un numero dieci che camminava per il campo. Far meglio non dovrebbe esser difficile.