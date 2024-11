Milan, ritorno di fiamma per un difensore: può arrivare in prestito

Il club rossonero potrebbe ripensare a un “vecchio” obiettivo di mercato: ma attenzione a Juventus e Napoli.

Attualmente il migliore difensore centrale del Milan sembra essere Matteo Gabbia, mentre i suoi pari ruolo non hanno particolarmente convinto. Nei prossimi mesi la dirigenza dovrà fare delle valutazioni per capire se intervenire per cambiare qualcosa in futuro.

Nella finestra di calciomercato di gennaio il focus dovrebbe essere sull’acquisto di un nuovo centrocampista, dato che il reparto ha bisogno di un rinforzo. Difficilmente arriverà un centrale difensivo. Ma Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic sono tutti sotto esame. L’ex Chelsea deve cercare di tornare ai livelli della stagione Scudetto, mentre il tedesco a quelli visti nel suo primo periodo di titolarità in maglia rossonera. Per quanto riguarda l’ultimo arrivato, probabilmente ha ancora bisogno di un po’ di tempo per capire come difendere efficacemente in Serie A.

Milan, torna nel mirino l’ex Serie A?

Il Napoli capolista gioca in difesa con Alessandro Buongiorno, un centrale che il Milan aveva sondato nel gennaio scorso e che poi aveva mollato a causa del prezzo ritenuto troppo alto. Oltre a lui, c’era stato un altro giocatore che nella passata sessione invernale era finito nel mirino rossonero.

Ci riferiamo a Radu Dragusin, allora in forza al Genoa e poi trasferitosi al Tottenham per 25 milioni di euro più 5-6 di bonus. C’era stato anche un tentativo del Napoli, però il richiamo della Premier League ha avuto la meglio. Attualmente il 22enne rumeno non è considerato un titolarissimo da Ange Postecoglou, che in campionato lo ha schierato dall’inizio solamente una volta (il 1° settembre a Newcastle) e poi gli ha concesso un’altra presenza da 10 minuti nella trasferta contro il Manchester United.

2 presenze anche in Europa League, la prima da subentrato e la seconda da titolare. E 2 partite dall’inizio in Carabao Cup, la più recente mercoledì nella vittoria per 2-1 contro il Manchester City. Una buona prestazione che potrebbe aiutarlo a conquistare maggiore considerazione da parte di Postecoglou. Negli ultimi giorni si sta nuovamente del futuro di Dragusin, non escludendo una cessione già a gennaio se nei prossimi due mesi la situazione non dovesse migliorare.

La Juventus sembra in agguato e anche il Napoli monitora tutto. Magari per gennaio no, ma per la prossima estate anche il Milan potrebbe tornare in corsa se l’ex Genoa dovesse concludere la stagione a Londra. Da non escludere la possibilità di fare un’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto o comunque a un prezzo inferiore rispetto a quello pagato dal Tottenham.

Florin Manea, agente di Dragusin, ha parlato a TuttoJuve.com e per il momento non ha aperto a un eventuale trasferimento del suo assistito: “Ha fatto una grande partita contro il Manchester City ed è concentrato sul resto della stagione. Vuole fare bene con il Tottenham. Con la Juventus non ci sono stati contatti. L’ultima parola spetta sempre al club di appartenenza, ma il ragazzo è felice al Tottenham“. Il nazionale rumeno vuole dare il massimo a Londra, altre valutazioni verranno fatte più avanti se saranno necessarie.