Ok arrivato: Berardi firma a gennaio, torna in una big

Berardi vuole tornare a giocare in Serie A già in questa stagione e nel mercato invernale potrebbe cambiare squadra: ecco chi lo vuole.

Il Sassuolo ha terminato la scorsa annata retrocedendo in Serie B ed è stato uno shock per la piazza, ormai abituata alla massima divisione e che inizialmente non immaginava che si potesse concretizzare uno scenario così drammatico. Con il passare dei mesi si è capito che la discesa nel campionato cadetto sarebbe diventata qualcosa di reale ed è successo.

Nonostante la retrocessione, alcuni nomi importanti sono rimasti. Uno di questi è Domenico Berardi, che a marzo ha accusato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra ed è tornato in campo solo a inizio ottobre. Il grave infortunio ha reso impraticabile il suo trasferimento, ma l’esterno offensivo 30enne vorrebbe ritornare al più presto in Serie A. Già nella sessione invernale del calciomercato prevista a gennaio 2025.

Calciomercato, Berardi di nuovo in Serie A

Certamente Berardi è un giocatore che merita di giocare nel massimo campionato italiano. La sua carriera parla chiaro: 122 gol e 83 assist in 314 presenze in Serie A. È stato anche nel giro della nazionale maggiore italiana (28 presenze e 8 gol). Il serio infortunio potrebbe un po’ condizionarlo, ma sicuramente può ancora dire la sua a quel livello. La Serie B, con tutto rispetto, gli sta stretta. Come sta stretta anche al suo compagno di squadra Armand Laurienté ed altri.

Anche se in questi mesi darà tutto per aiutare il Sassuolo a rimanere nelle primissime posizioni della classifica, Berardi ha già fatto intendere di voler cambiare aria a gennaio. Le richieste non gli mancano. Negli ultimi giorni si sta parlando dell’Atalanta, che spera di fare un’operazione non troppo onerosa per l’acquisto del suo cartellino: l’idea è quella di spendere meno di 10 milioni di euro per il cartellino del 30enne calabrese.

Calciomercato.com ha rivelato che c’è già il sì di Berardi al trasferimento a Bergamo, una destinazione che in passato aveva rifiutato perché per sua stessa ammissione non si sentiva adatto al tipo di gioco di Gian Piero Gasperini. Ora non vuole perdere il treno nerazzurro, che gli permetterebbe sia di lottare per le prime posizioni della Serie A sia di giocare in Europa.

L’Atalanta andrebbe ad acquisire un giocatore con esperienza nel campionato italiano e molto motivato a rilanciarsi dopo il lungo infortunio e qualche mese di Serie B. Una grande occasione che non vorrebbe sprecare. Vedremo se il futuro di Mimmo sarà a tinte nerazzurre.