Panchina a Ranieri, colpo di scena in panchina

Chiamata in arrivo per Caudio Ranieri che ha ricevuto una nuova offerta a sorpresa: il club ha già deciso tutto.

Dopo l’esperienza al Cagliari, terminata in seguito a 65 partite dove la media ottenuta era di 1,35 punti a partita, mister Claudio Ranieri ha deciso di dire basta con la carriera da allenatore. Vita da pensionato, e da nonno, per il tecnico romano che a qualche settimana dall’annuncio sembra essere tornato a provare un po’ di nostalgia per il campo.

Addio al calcio che potrebbe dunque essere solo momentaneo per il tecnico che d’altro canto lo aveva fatto capire. Qualora fosse stato una nazionale a chiamarlo, specificando che non doveva essere per forza quella italiana, Ranieri sarebbe anche potuto tornare sui proprio passi. Insomma, davanti ad un progetto importante chiunque potrebbe vacillare.

E da quel che sembra è proprio ciò che sta succedendo al settantatreenne ex isolano che potrebbe tornare anche a stagione in corsa. Non una semplice avventura per lui che può riabbracciare immediatamente la Serie A, pare infatti che qualche club abbia già fatto squillare il suo telefono. Saranno ore caldissime per tecnico e società.

Torna Ranieri, la Serie A lo ha chiamato: ecco dove andrà

Dopo il primo esonero la Roma potrebbe infatti concedersi presto un nuovo colpo di scena. I giallorossi sembrano navigare a vista e ogni match sembra quello buono per far saltare il banco. La sfida con il Torino sarà perciò un nuovo incontro da dentro o fuori per il tecnico Ivan Juric che ha anche ammesso di aver avuto qualche acceso battibecco con il resto della rosa. Segnale di come le cose non siano affatto serene all’interno dello spogliatoio.

Per questo la società capitolina sarebbe assolutamente felice di richiamare il proprio ex tecnico. Ranieri può riabbracciare i suoi amati colori. A confermare questa ipotesi è stato il giornalista Enrico Camelio di Radio Radio che, intervenuto nelle trasmissioni di TV Play, ha raccontato come i giallorossi abbiano già sondato il terreno per un eventuale ritorno ma non in panchina.

Come detto, Ranieri vorrebbe solo starsene tranquillo. Peccato che se la Roma chiama il suo senso di appartenenza gli dirà di tornare anche se non dovrà farlo come allenatore. Per l’esperto la volontà dei giallorossi sarebbe quella di affidargli il ruolo di direttore tecnico. Per la panchina, invece, si pensa ancora a Daniele De Rossi ma al momento non ci sono stati sviluppi significativi sotto questo aspetto.