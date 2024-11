Pronta l’offerta per Daniel Maldini: il Milan è ad un bivio

Daniel Maldini è finito nel mirino di una big di Serie A: è pronta l’offerta per acquistarlo subito, il Milan ha due scelte

Il calciomercato estivo del Milan non è stato del tutto convincente. Ci sono state delle buone operazioni in entrata, in particolar modo Alvaro Morata e Youssouf Fofana; altre, invece, hanno creato dubbi e polemiche fra i tifosi, soprattutto Emerson Royal, acquisto per 20 milioni dal Tottenham (dopo due mesi di trattative), ma ancora oggi non è ancora chiarissimo il perché.

Un disastro, invece, il calciomercato in uscita. Il Milan ha dovuto accontentarsi per risolvere il problema liste: la cessione di Pierre Kalulu, per esempio, è una necessità per liberare slot e permettere la registrazione dei nuovi acquisti. L’uscita veramente inspiegabile è quella di Daniel Maldini, e per di più a titolo definitivo, a costo zero al Monza con una percentuale di futura rivendita del 50%. Un’operazione in stile Marco Brescianini, che quest’estate, col passaggio dal Frosinone all’Atalanta, ha portato un po’ di soldi nelle casse rossonere. Furlani e Moncada sperano di fare lo stesso col figlio di Paolo, ma l’errore di fondo è che parliamo di un giocatore che oggi, viste le difficoltà di Loftus-Cheek, sarebbe tornato parecchio utile.

Una big di Serie A vuole Daniel Maldini, pronta l’offerta

Errata valutazione economica quindi ma, forse più grave, errata valutazione tecnica. Daniel Maldini è un grande talento e lo sta dimostrando al Monza e anche con la Nazionale: Spalletti lo ha convocato per gli ultimi impegni dell’Italia e ha debuttato a Udine (lì dove papà Paolo, invece, esordì con il Milan) contro Israele. Prestazioni, le sue, che non stanno passando inosservate.

Da tempo sulle sue tracce c’è la Roma e, di recente, c’è chi ha parlato anche di Inter addirittura. Ipotesi smentita di recente da Adriano Galliani, il quale ha detto che, ad oggi, non c’è stato alcun contatto (“E poi io sono milanista, lasciatemi stare“, ha aggiunto l’ex dirigente rossonero). Chi, invece, lo vuole concretamente è Gian Piero Gasperini, che vorrebbe con sé Daniel Maldini all’Atalanta. L’attuale calciatore del Monza è perfetto in quel ruolo di trequartista alle spalle della punta, magari in coppia con De Ketelaere. E con Gasperini c’è la matematica certezza di diventare un giocatore importante e di alzare il proprio livello. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto 6 milioni per acquistarlo già a gennaio. A quel punto, se il Monza dovesse decidere di accettare, il Milan si ritroverebbe di fronte a due possibilità: sfruttare quindi il diritto di prelazione e quindi pareggiare l’offerta e riportarlo a casa sua oppure festeggiare per l’incasso d 3 milioni ma con la consapevolezza che Daniel potrà, nel giro di poco tempo, valere molto di più (un po’ come è successo con CDK).