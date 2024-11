7 milioni e colpo in casa Parma: il Milan vuole chiudere subito

Occhi in casa Parma per il Milan in vista del mercato di gennaio con i rossoneri pronti a chiudere un affare per sistemare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

Mancano due mesi all’apertura ufficiale del mercato di gennaio. Il Milan sembra avere già le idee chiare su quelle che dovranno essere le mosse per andare a migliorare la propria rosa.

Il Milan guarda in casa Parma per rinforzare la squadra in vista del mercato di gennaio. I rossoneri, delusi da questo avvio di stagione, sanno quali siano i reparti da sistemare per migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Nel mirino della dirigenza c’è un calciatore dei ducali che in questa prima parte di campionato sta facendo molto bene alla corte di Fabio Pecchia. Un affare da circa 7 milioni di euro per il club meneghino deciso a provare a chiudere da subito per anticipare la concorrenza.

Assalto in casa Parma, il Milan prova il colpo per gennaio

Enrico Delprato è l’ultima idea in ordine di tempo per il Milan in vista del mercato di gennaio. Il difensore della squadra di Fabio Pecchia sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione riuscendo a mettere a segno già due reti e finendo anche sotto la lente di ingrandimento di Luciano Spalletti per quello che riguarda la nazionale.

Calciatore molto duttile, in grado di giocare sia da terzino destro che da centrale difensivo, Enrico Delprato viene valutato circa 7 milioni di euro dal Parma con il quale ha un contratto in essere fino al giugno del 2027. Il Milan, che dovrà fare i conti con il prossimo addio di Davide Calabria, giunto alla scadenza di contratto con i rossoneri, è alla ricerca di un nuovo esterno destro che possa giocarsi il posto con Emerson Royal.

Milan e Parma si parleranno con ogni probabilità già durante la prossima sosta per le nazionali per capire i margini della trattativa in vista di gennaio. Non è da escludere che i rossoneri possano decidere di lasciare il giocatore in Emilia fino alla prossima stagione per poi portarlo a Milanello una volta che Davide Calabria avrà salutato la squadra.

Nel caso in cui il Milan dovesse cedere Calabria già durante la prossima sessione di mercato invernale, nel tentativo di monetizzare la partenza dell’ormai ex capitano, i rossoneri proverebbero a chiudere sin da subito l’affare con il Parma. Sarà decisivo però a quel punto la posizione di classifica degli uomini di Pecchia che vorranno dapprima assicurarsi la permanenza in Serie A.