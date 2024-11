Annuncio devastante, ora sono guai per Cristiano Ronaldo

Critiche per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, dove forse sperava di essere più amato: ecco cosa sta succedendo.

67 gol e 18 assist in 76 presenze: questo il bottino di Cristiano Ronaldo da quando veste la maglia dell’Al Nassr. Nonostante i suoi numeri, la squadra non è ancora riuscita a vincere la Saudi Pro League. Ci sta riprovando in questa stagione, con Stefano Pioli che è subentrato in panchina a Luis Castro dal 18 settembre e che vorrebbe riuscire a raggiungere l’obiettivo.

Sono stati fatti tanti investimenti in questi anni, in organico ci sono nomi noti come Mohamed Simakan, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Otavio, Talisca e Sadio Mané. Trascinati da un vincente come CR7 c’è sicuramente la possibilità di puntare a vincere il campionato e anche la Champions League asiatica. Il potenziale è di ottimo livello, anche se pure la concorrenza non è messa male nella lega saudita. Al Hilal e Al Ittihad, al momento davanti in classifica, sono ben attrezzate.

Cristiano Ronaldo criticato in Arabia Saudita

Nonostante i suoi numeri siano notevoli, non mancano delle critiche a Cristiano Ronaldo. Appena sbaglia qualcosa o l’Al Nassr non vince finisce nel mirino. È successo di nuovo in questi giorni.

La squadra gialloblu ha affrontato l’Al Tawoon negli Ottavi di finale della Kings Cup e ha perso 1-0, venendo così eliminata. La prima sconfitta da quando è arrivato Pioli. Un KO evitabile proprio da CR7, che al 96′ ha avuto la possibilità di pareggiare il risultato grazie a un calcio di rigore. Incredibilmente, ha spedito il pallone in curva e così gli avversari hanno potuto fare festa.

I tifosi dell’Al Nassr hanno preso male l’eliminazione nella coppa nazionale e c’è chi ha attaccato Cristiano Ronaldo. Il Corriere dello Sport riporta le seguenti parole di un tifoso: “L’Al Nassr non vincerà mai niente finché c’è Ronaldo! Non c’è nessuno che lo sbatte fuori dal club. Guardate la partita di oggi, come si è trascinato in campo. Ha voluto battere le punizioni e le ha sprecate, ha sprecato un rigore. Ha 40 anni!“. Un altro ha confermato che le responsabilità del KO in Kings Cup sono del portoghese: “Abbiamo perso per colpa sua. È uno specialista dei rigori e ha tirato in quel modo“.

Sono tanti ad averlo come idolo e ad apprezzarlo, però CR7 è anche al centro di commenti negativi da parte di un po’ di componenti della tifoseria.