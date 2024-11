Calabria ancora fuori, ormai i segnali sono inequivocabili

Davide Calabria ha ormai recuperato da giorni, ma non c’è spazio per lui in formazione: le scelte di Fonseca non lasciano più dubbi

Sono chiaramente le ore di Rafa Leao e della sua ennesima panchina. Paulo Fonseca ha deciso di andare dritto per la propria strada, bocciando ancora una volta il connazionale, che starà fuori per la partita contro il Monza.

Toccherà chiaramente a Noah Okafor completare il reparto offensivo con Christian Pulisic, che giocherà al centro, lasciando la fascia destra a Samu Chukwueze. In avanti, ovviamente, Alvaro Morata. Ma le attenzioni rivolte a Rafa Leao, hanno fatto passare sotto traccia altre scelte importanti prese da Paulo Fonseca. Aspettiamo chiaramente le formazioni ufficiali, ma Fikayo Tomori è avviato verso la terza panchina consecutiva in campionato, così come il dieci. L’inglese, dunque, non è più il titolare inamovibile che è stato fino a Firenze. A Milanello il vento è cambiato per molti e non solo, dunque, per il portoghese.

E’ da mesi, invece, che Davide Calabria ha capito che la sua situazione al Milan è davvero particolarmente instabile. La scadenza del contratto si avvicina e le parti non si sono mai sedute a trattare, nonostante la voglia del giocatore di restare in rossonero.

Milan, Calabria riserva della riserva: avventura al capolinea

Il Milan ha altro per la testa e a quanto pare anche Paulo Fonseca. Nell’ultimo periodo, il tecnico portoghese si è sempre affidato ad Emerson Royal, anche per via dell’infortunio che ha tenuto fuori per qualche settimana Calabria.

Il capitano è tornato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno, ma non arrivano segnali positivi per un suo ritorno in campo. Contro il Napoli si è scaldato allungo, ma alla fine il mister portoghese ha sì tolto Emerson, decidendo, però, di schierare Yunus Musah come terzino destro, come fatto lo scorso anno da Stefano Pioli. Un indizio che sembrava non fare una prova. Ma il secondo, invece, può cambiare totalmente lo scenario: il messaggio che manderebbe Fonseca, lasciando fuori Calabria, con Emerson Royal in panchina e Filippo Terracciano in campo, sarebbe, infatti, inequivocabile. Per il capitano non c’è più spazio, è la riserva della riserva. Non può dunque essere escluso un addio del giocatore già durante il prossimo calciomercato di gennaio. Non può più ignorare i segnali che arrivano da Milanello: è arrivato il momento di voltare pagina definitivamente.