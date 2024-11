Leao ancora out, Fonseca spiega: “Ecco perché l’ho fatto”

Le parole di Fonseca sull’esclusione di Leao ai microfoni di Sky Sport, ecco la spiegazione del tecnico portoghese

Adesso è ufficiale: Rafael Leao non sarà nella squadra titolare del Milan per la terza partita consecutiva in Serie A. Una scelta forte da parte di Paulo Fonseca, che evidentemente non sta ricevendo i segnali che sperava di avere dopo le scelte recenti. Al suo posto ancora Noah Okafor come con il Napoli: vedremo se il portoghese potrà tornare utile a gara in corso stavolta, a differenza di quanto accaduto con gli azzurri martedì.

Fonseca ha parlato dell’esclusione di Leao prima della partita. Ai microfoni di Sky Sport ha approfondito la questione spiegando perché ha deciso di toglierlo ancora una volta dai titolari in campionato: “Non posso pensare solo a questa partita: abbiamo una gara importante contro il Real Madrid e devo gestire la squadra“. Il mister portoghese non vuole però entrare nei dettagli: “Io penso che oggi sia questa la squadra giusta per giocare contro il Monza ragionando anche sul fatto che fra pochi giorni andiamo a giocare a Madrid“. Potrebbe significare che Leao tornerà titolare al Santiago Bernabeu… o forse no.

Fonseca e l’esclusione di Leao: “Solo una scelta”

Insomma, per Fonseca non esiste un caso Leao. La sua esclusione, la terza consecutiva in campionato (e aggiungiamoci anche la sostituzione contro il Club Brugge che ha poi portato alla vittoria), è solo una scelta tecnica. Nessun conflitto: “Non dobbiamo pensare che ogni volta che c’è una scelta c’è un conflitto…“.

In merito alle questioni interne di spogliatoio, Fonseca anche in questo caso è molto chiaro: “Delle questioni interne ne parlo con i giocatori in privato, qui non entro nei dettagli. Quello che è importante per me è avere una squadra pronta per vincere contro il Monza”. La sensazione è che l’allenatore sia un po’ sorpreso da così tanto clamore per l’esclusione di un giocatore che, fino ad oggi in questa stagione, ha dato veramente molto poco al Milan. A differenza di quanto accadeva negli anni scorsi con Pioli, quando Leao giocava sempre e comunque, Fonseca ha idee diverse di gestione ed evidentemente non è contento dell’impegno e dell’atteggiamento del portoghese. Ed è difficile non credergli: basta vedere i riscaldamenti delle partite per capire che nella testa del giocatore non è cambiato niente.