Okafor, da titolare non va: luce spenta come contro il Napoli

E’ durata circa un’ora la partita di Noah Okafor. L’attaccante svizzero non ha inciso come ha fatto in passato. Ecco la sua gara

Con Rafa Leao in panchina, le attenzioni nel corso del primo tempo erano rivolte chiaramente al suo sostituto, Noah Okafor. L’attaccante svizzero, ancora una volta, è stato il prescelto di Paulo Fonseca.

E’ partito titolare largo sulla sinistra, come era successo contro il Napoli. Così anche stasera, all’UPower Stadium, contro gli uomini di Alessandro Nesta, l’ex Salisburgo non è riuscito a lasciare il segno. Mai uno strappo decisivo e un’intesa con Theo Hernandez che può certamente migliorare. Ha avuto tra i piedi, poi, un’occasione davvero ottima per segnare ma l’ha sprecato, calciando addosso a Turati in maniera debole.

Okafor, anche stasera, dunque, ha dimostrato di essere un calciatore che riesce a lasciare il segno, soprattutto quando entra dalla panchina. Alla prima contro il Torino, d’altronde, gli erano bastati sette minuti per segnare il suo unico gol stagionale. Ha messo a segno un assist, invece, appena entrato, nella sfida contro il Club Brugge.

Okafor vs Leao, chi contro il Real? La risposta di Fonseca

Le altre partite che lo hanno visto titolare sono state quelle contro l’Udinese, il Parma e la Lazio: con i bianconeri ha certamente fatto davvero bene, dando il via al gol di Chukwueze, con una grande azione. Poi malissimo al Tardini, dove il Diavolo è stato sconfitto, anche per i suoi errori sotto porta, ma non è stata certo esaltante nemmeno la prestazione dell’Olimpico contro i biancocelesti.

Sul fatto che Okafor, fin qui, sia stato più incisivo soprattutto, subentrando dalla panchina, non sembrano esserci dubbi. Lo stesso accadeva anche lo scorso anno, quando Pioli, si affidava a lui per recuperare le partite e spesso rispondeva presente con gol pesanti.

Ora la testa è chiaramente alla partita contro il Real Madrid, in programma martedì in Spagna. Fonseca nel pre-gara aveva lasciato intendere di esser pronto ad affidarsi a Rafa Leao, ma nel post a Sky Sport non ha dato certezze: “Rafa è entrato bene. È la cosa più importante. È importante avere questa reazione di Rafa, è quello che voglio. È pronto per Madrid? Sì, credo sia pronto”. Torna il portoghese titolare? Chissà, ma il ballottaggio tra i due potrebbe durare ancora per molto tempo.