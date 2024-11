Recupera e saluta la Juve: nuova maglia in Serie A per Milik

La Juventus sarà presto il passato per Arkadiusz Milik che sta tornato dall’infortunio ed è pronto a vestire una nuova maglia in Italia.

Che fine ha fatto Arkadiusz Milik? L’attaccante polacco è ancora di proprietà della Juventus ma in questa stagione non si è ancora mai visto. Tutta colpa del problema al ginocchio che lo sta tenendo fermo ormai da diverso tempo, per tornare alla sua ultima apparizione bisogna infatti risalire allo scorso campionato.

Era il 25 maggio scorso quando il bomber è sceso in campo con la maglia bianconera per l’ultima volta prima dello stop. Da quel momento l’ex Napoli ha iniziato a vivere un calvario da quale non sembra ancora uscito. Nonostante questo, Milik sembra però avere ancora la voglia di essere protagonista a grandi livelli. Qualcuno ha parlato di una soluzione esotica per lui, come l’Arabia Saudita o qualche altro campionato orientale, ma l’attaccante sembra voler rimanere ancora in Italia.

Niente Juventus nel futuro del classe 1994 che a partire da gennaio non sarà più un calciatore bianconero. La società ha cercato di risolvere questo rebus e alla fine è arrivata alla conclusione che la separazione può certamente fare bene a tutti. La Vecchia Signora sembra avergli trovato già una sistemazione, la Serie A può rilanciarlo.

Calciomercato Serie A, prendono Milik: tutto deciso

L’aria di addio c’era già in estate ma alla fine, proprio a causa dell’infortunio, nessuno ha deciso di puntare sul trentenne polacco. L’anno scorso era vicinissimo alla Lazio ma alla fine è rimasto alla Juve dove ha continuato ad essere protagonista, cosa che purtroppo per lui non può dire in questa stagione. Il 2025 dovrà però essere l’anno del riscatto per lui che può abbracciare il progetto tecnico del Bologna.

I felsinei hanno goduto delle ottime prestazioni di Joshua Zirkzee, un anno fa, ma dopo l’addio non sono riusciti a sostituirlo a dovere. Il nome di grido doveva essere quello di Thijs Dallinga ma il giovane olandese non sta funzionando, per questo il club starebbe pensando di cederlo in prestito per farlo giocare in una situazione più adatta alle sue esigenze.

Non che il classe 2000 sia stato un flop ma da quel che emerge i rossoblù faranno nuovi investimenti in attacco. Un po’ come l’anno scorso quando, sempre a gennaio, arrivò Santiago Castro, pagato circa 10 milioni e oggi diventato il titolare. Lui da solo però non basta, per questo il Bologna sarebbe felice di abbracciare anche Milik. La Juve può cederlo per circa 2 o 3 milioni di euro tra un paio di mesi.