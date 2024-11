Bocciatura totale al Manchester United: Zirkzee torna in Serie A

L’attaccante olandese, Joshua Zirkzee è pronto a far ritorno in Serie A dopo il fallimento totale con il Manchester United

Un’illusione estiva. E’ stato solo questo fino a questo momento Joshua Zirkzee per il Manchester United. L’attaccante olandese, arrivato in Red Devils, dopo essere stato ad un passo dal Milan, ha trovato subito la via del gol, proprio all’esordio.

Gli erano bastati davvero pochi minuti per mettere a segno la prima rete con il Manchester United. Era il 16 agosto e la squadra di ten Hag batteva per 1 a 0 il Fulham tra le mura amiche. Da lì il vuoto, fatta eccezione per due assist, uno in Premier e l’altro in Europa League. E dire che ten Hag gli ha concesso tanto spazio, fancedolo partire spesso da titolare, soprattutto nelle prime partite, poi col tempo il minutaggio è diminuito e di fatto è diventato una riserva. Il momento è davvero negativo per Joshua Zirkzee, che anche dopo l’esonero del suo connazionale, non ha cambiato il proprio status. Anche con van Nisterlrooy, seduto sulla panchina del Manchester United, in attesa di Amorim, infatti, è stato chiamato a sedersi in panchina contro il Chelsea. In campo è così entrato solamente a sei minuti dalla fine, al posto di Hojlund, senza riuscire ad incidere.

Zirkzee, ancora in Italia: non solo il Milan

Se le cose non dovessero cambiare con Amorim, potrebbe farsi sempre più concreta la possibilità di far ritorno in Serie A, nel campionato dove è riuscito a fare la differenza. In quel campionato dove tutte le big lo volevano.

Lo voleva soprattutto il Milan, pronto a pagare la clausola da 40 milioni di euro al Bologna, e a garantire al giocatore uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Ma come, ormai, è noto a tutti, la trattativa si è arenata per via delle commissioni. Chissà che il Milan, che nel frattempo non ha certo trovato un bomber giovane da cui ripartire, non torni a pensarci. Non è da escludere, inoltre, la possibilità che il Manchester United decida di concedere il giocatore in prestito. Se questa ipotesi dovesse diventare concreta, Joshua Zirkzee potrebbe essere un’opportunità anche per la Juventus, di quel Thiago Motta, con cui è esploso. I bianconeri stanno cercando un attaccante da affiancare a Dusan Vlaovic e l’olandese può essere il giusto profilo.