Da quarta scelta a titolare: Thiaw stravolge le gerarchie e cambia il mercato

Malick Thiaw è diventato un titolare di Paulo Fonseca, dopo tante difficoltà. Ieri un’ottima prestazione in cui ha fornito un’ottima prestazione

E’ andata davvero diversamente per il Milan, contro il Monza all’UPower Stadium, rispetto alla scorsa stagione. Ieri il Diavolo ha conquistato il successo con i brianzoli grazie ad una rete di testa di Tijjani Reijnders.

Dopo un primo tempo complicato, ma chiuso in vantaggio, Pulisic e compagni hanno fatto meglio nella ripresa, creando più volte i presupposti del raddoppio. Il 18 febbraio 2024, invece, era stato il Monza ad imporsi con un netto 4 a 2, in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Fu il match dell’espulsione di Luka Jovic, dopo le provocazioni di Izzo, ma anche il match disastroso di Malick Thiaw, dimostratosi maldestro nel far fallo da rigore su Mota.

Ieri per il tedesco c’è stata una partita davvero buona, di alto livello, in cui è migliorato di minuto in minuto. E’ stato bravo a prendere le misure a Djuric, sulle palle aeree, e ha sbrogliato diverse situazione scomode, dimostrando di aver finalmente cambiato passo. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Contro il Monza ci sono anche i numeri a testimoniarlo: Thiaw si è contraddistinto per la precisione del passaggio con il 95%, per i salvataggi (ben 5) e come detto per per i duelli aerei vinti(4 su 5).

Milan: Thiaw conquista Fonseca, Tomori ora è a rischio ‘taglio’

Malick Thiaw si è dunque ripreso il Milan e gode pienamente della considerazione di Paulo Fonseca, che lo ha schierato dal primo minuto, nelle ultime tre partite di Serie A, contro Udinese, Napoli e Monza.

Tre indizi che fanno una prova. Andrà capito adesso se riuscirà ad essere titolare anche con il Real Madrid, sarebbe il giusto premio all’ottimo momento che sta attraversando.

E’ quindi lontano l’esordio stagionale con autogol contro il Torino, ma anche il mercato, visto che sembrava essere il primo sacrificabile, con destinazione Premie League. Oggi il vento è cambiato e Malick Thiaw è un po’ più rossonero. Ma se c’è il tedesco che può esultare per essersi ritrovato, c’è chi sta vivendo un periodo negativo. Fikayo Tomori non è più il titolare inamovibile di prima. Da Firenze Paulo Fonseca ha deciso di prendere altre scelte. Ora l’inglese rischia il ‘taglio’: la Premier osserva attentamente, ma anche la Juventus che ha bisogno di un centrale dopo il brutto infortunio di Bremer.