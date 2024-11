Dimissioni ufficiali: ribaltone improvviso in casa rossonera

Sono momenti complicati per il club rossonero che deve fare i conti con le dimissioni del dirigente in conferenza stampa. E’ un vero caos

E’ un momento davvero critico per il calcio italiano, con diverse panchine in bilico che si giocano tanto in questo weekend calcistico.

La situazione di Paulo Fonseca è ormai nota a tutti, ma la lente di ingrandimento è puntata anche su altri allenatori. A Roma, ad esempio, la vittoria sofferta contro il Torino non è certo bastata a Ivan Juric a permettergli di dormire sonni davvero tranquilli. La squadra vorrebbe il ritorno di Daniele De Rossi, ma i Friedkin riflettono, provando a prendere un allenatore che possa essere buono anche per la prossima stagione. Non è un caso che si sono fatti i nomi di Massimiliano Allegri e Roberto Mancini, senza escludere la possibilitĂ di una pista estere. D’altronde sono tanti i profili interessanti ancora liberi e senza squadra.

Ogni gara dar un esame per Juric, così come per Alberto Gilardino e il suo Genoa, che deve iniziare a dare uno scossone alla propria classifica. Momento difficile poi per il Lecce di Gotti. Si sa un rondine in cielo non fa certo primavera e il successo interno contro il Verona non è bastato a dar lo slancio ad Ante Rebic e compagni, battuti a Bologna.

Caos in Serie A, dimissioni del Ds dopo quelle dell’allenatore

Ma in Italia, c’è una piazza che è alle prese con un vero e proprio caos e dopo le dimissioni dell’allenatore, è arrivato anche l’addio del Direttore Sportivo.

C’è davvero tanta confusione a Foggia. La squadra pugliese, qualche giorno fa, infatti, ha dovuto fare i conti con l’addio di Eziolino Capuano che ha presentato le dimissioni, poi accettate dal club. Subito dopo c’è stato anche il ko contro il Cerignola, tra le mura amiche, con i rossoneri che rimangono in piena zona playout, con soli dieci punti conquistati, dopo dodici partite, frutto di due vittorie e quattro pareggi. Sono ben sei, dunque, le sconfitte. Un ko quello contro il Cerignola davvero pesante visto che sono arrivate altre dimissioni, quelle del Direttore Sportivo della squadra pugliese, Domenico Roma. “C’è un solo colpevole e sono io. Chiedo scusa alla proprietĂ e alla città ”, ha affermato in conferenza stampa l’ormai ex Ds del Foggia.