Due 2004 nel mirino in Serie A, il Milan ringiovanisce la rosa

Siamo ancora lontani dal mercato di gennaio che aprirà i battenti tra due mesi ma il Milan sta già studiando le mosse in vista della prossima estate.

I rossoneri hanno individuato due calciatori da portare a Milanello in vista della prossima estate. Due classe 2004 che stanno facendo molto bene in questo primo scorcio di Serie A e che hanno attirato l’attenzione di diverse big.

Non si può certo definire positivo l’inizio di campionato del Milan che ha di fatto già detto addio al sogno scudetto e che deve lottare per cercare di confermare un posto in Champions League in vista della prossima stagione. I rossoneri hanno subito notato alcune pecche della rosa e sono già al lavoro per cercare di andare a migliorare l’organico in vista del prossimo campionato. L’obiettivo è quello di ringiovanire ulteriormente la rosa e nella lista dei desideri della dirigenza ci sono due calciatori molto giovani che stanno ben impressionando in questo campionato.

Milan, due giovani stelle della Serie A nel mirino

Nel mirino del Milan ci sono Patrick Dorgu e Nico Paz. Il primo è una delle colonne del Lecce di Ivan Gotti. 20 anni, il danese è fondamentale per i giallorossi sia per quello che riguarda la fase difensiva che per la fase offensiva. L’argentino è arrivato a Como in estate dal Real Madrid e sta confermando tutto quello che di buono si diceva sul suo conto con il trequartista che è stato convocato anche dalla sua nazionale.

Due profili molto interessanti con il Milan che appare pronto a dare l’assalto ai suoi cartellini in vista del 2025. Per Dorgu c’è una folta concorrenza con tutte le big italiane che sono pronte a fare un tentativo per la stella del Lecce. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma i salentini sperano di far scatenare un’asta e guadagnare ancora di più dalla sua partenza.

Nico Paz è di proprietà del Como ma il Real Madrid ha un diritto di riacquisto sul giocatore e sembra intenzionato a farlo valere. Una volta diventato di nuovo di proprietà degli spagnoli, il Milan potrebbe lavorare ad un colpo in stile Brahim Diaz con un prestito biennale con riscatto e contro riscatto che andrebbe a soddisfare le richieste di entrambe le società.

Un Milan che non sembra intenzionato a voler perdere tempo per cercare di assicurarsi da subito le due stelle in vista della prossima stagione andando a battere in maniera netta la concorrenza delle altre grandi squadre.