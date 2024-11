Esonero in Serie A, via col ko: la decisione è presa

Nuovo esonero in Serie A: l’allenatore rischia la panchina se non vince il prossimo match. Tutti i dettagli

Il campionato di Serie A sta entrando sempre più nel vivo e la classifica si sta ormai definendo. Per quanto riguarda la vetta, le gerarchie sono sempre più definite. Lo Scudetto sembra essere una questione fra Napoli e Inter, mentre la Juventus e il Milan proveranno ad imporsi fra le prime quattro. Senza dimenticare l’Atalanta, che continua ad essere una macchina e ogni anno sembra sempre più forte.

Complicatissima anche la situazione in zona retrocessione: l’ultimo posto della classifica è occupato, un po’ a sorpresa, dal Genoa di Alberto Gilardino, che ha scelto di acquistare Mario Balotelli a costo zero per dare una scossa a tutto l’ambiente. L’attaccante, arrivato da pochi giorni, dovrebbe essere disponibile per la prossima partita contro il Parma. Una partita da dentro o fuori per l’allenatore, che rischia seriamente l’esonero se lunedì non dovesse riuscire a portare a casa i tre punti. In caso contrario, la società molto probabilmente procederà con l’inevitabile decisione: l’esonero.

Se non vince sarà esonerato: la società ha già deciso

Il Genoa scenderà in campo lunedì 4 novembre alle ore 18:30 all’Ennio Tardini di Parma: per i rossoblu i tre punti sarebbero una manna dal cielo perché gli permetterebbero di fare un balzo in avanti in classifica e lasciare l’ultimo posto. Vincere però sarà molto complicato: è vero che i ducali non vengono da un periodo brillante, ma il recente pareggio contro la Juventus ha dato coraggio e animo al gruppo di Fabio Pecchia (che ha vinto una sola partita in questa Serie A, e l’ha fatto contro il Milan).

La partita di lunedì però, stando alle ultime indiscrezioni, è da dentro o fuori per il Genoa: se non dovesse vincere, la società procederà con l’esonero di Alberto Gilardino, che tanto bene aveva invece fatto nella scorsa stagione. Qualcosa si è rotto e ora il tecnico, ex calciatore rossonero, non sta riuscendo ad incidere. Balotelli è una mossa disperata per risollevarsi e sarà forse l’arma per provare a vincere al Tardini. Se non sarà così, il sostituto di Gilardino al Genoa non può che essere il solito Davide Ballardini, ormai esperto subentrante soprattutto se si tratta dei rossoblu. Li ha già allenati 4 volte in carriera e questa potrebbe essere la quinta. Ballardini è reduce dalla deludente esperienza, durata pochi mesi, al Sassuolo nella scorsa stagione.