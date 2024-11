Milan pronto al sacrificio: assalto deciso in casa Atalanta

Proseguono le indiscrezioni di calciomercato sul Milan. L’ultima coinvolge anche un calciatore dell’Atalanta

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e, inevitabilmente, aumentano le indiscrezioni di mercato sui top club di Serie A. Tra questi non può non esserci il Milan per il quale si ipotizzano già i possibili obiettivi per la prossima stagione.

Per la sessione di Gennaio, il Milan potrebbe muoversi per due possibili rinforzi ovvero un vice Theo Hernandez e un mediano che possa alternarsi a Fofana anche con il rientro di Bennacer, quest’ultimo ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al polpaccio subito con la nazionale algerina a settembre.

Attenzione anche all’attacco. Con Abraham in prestito secco dalla Roma e Jovic in scadenza di contratto e con zero chance di rinnovo, il Milan è sulle tracce di Jonathan David. Il centravanti canadese del Lille (già avvicinato ai rossoneri la scorsa estate), va in scadenza a fine stagione e ha già manifestato l’intenzione di non rinnovare. Come possibile parametro zero, David ha inevitabilmente attirato le attenzioni di alcuni top club come Inter, Juve e Barcellona. Il Milan monitora la situazione, consapevole comunque che l’eventuale operazione potrebbe essere onerosa in termini di ingaggio e commissioni.

Milan, una cessione eccellente per il possibile nuovo difensore

Possibili movimenti sono attesi anche in difesa. Difficile il rinnovo di Davide Calabria che ha rifiutato le proposte di Galatasaray e Strasburgo. Sul fronte cessioni, attenzione a quanto potrebbe avvenire con Thiaw. Il centrale tedesco è stato a lungo sul mercato in estate. Confermato l’interessamento del Newcastle con un accenno di trattativa che poi si è interrotta per l’elevata richiesta del Milan, disposto a cedere Thiaw con un’offerta di almeno 30 milioni.

Considerato il rendimento attuale, la valutazione dell’ex Schalke 04 è scesa così come quella di Tomori che, dal famigierato episodio del pallone del rigore tolto a Pulisic a Firenze e dato all’amico Tammy Abraham, ha perso il posto da titolare. Anche per l’inglese, il Milan potrebbe valutare possibili proposte per poi eventuale reinvestire su un nuovo centrale.

Uno dei nomi che continuano a intrigare i rossoneri è quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Ancora fermo per l’infortunio al ginocchio che gli è costato la partecipazione all’Europeo, il difensore dell’Atalanta potrebbe tornare almeno tra i convocati di Gasperini dopo la pausa per le nazionali di novembre.

Con una condizione finalmente recuperata e un rendimento di nuovo ai livelli del pre infortunio, di Scalvini si tornerà nuovamente a parlare anche in ottica mercato, nonostante la volontà dell’Atalanta di trattenerlo. Il Milan potrebbe pensarci di nuovo. Il difensore nerazzurro è stato già un obiettivo dei rossoneri che hanno sondato l’Atalanta per lui nell’ambito della trattativa che ha portato De Ketelaere a Bergamo a titolo definitivo.