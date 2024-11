Pontedera-Milan Futuro in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Gli aggiornamenti in tempo reale di Pontedera-Milan Futuro, valida per la tredicesima giornata di Lega Pro. La cronaca e le pagelle del match

La vittoria contro il Perugia della scorsa settimana aveva fatto pensare ad un Milan Futuro ormai fuori dalla crisi. Invece, in settimana, è arrivata la brutta sconfitta per 2-0 contro il Pineto in casa. La squadra di Daniele Bonera scende di nuovo in campo oggi per affrontare il Pontedera, in trasferta, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti e allontanarsi dalla zona retrocessione.

La cronaca inizierà alle ore 17:30.

Pontedera-Milan Futuro, le formazioni ufficiali

Pontedera (3-5-1-1): Calvani; Cerretti, Espeche, Martinelli; Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra, Ambrosini; Ianesi; Italeng. A disp. Tantalocchi, Vivoli, Gagliardi, Maggini, Ragetzu, Corona, Guidi, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti. All. Leonardo Menichini.

Milan Futuro (4-1-4-1): Raveyre; D’Alessio, Zukic, Bartesaghi, Jimenez; Malaspina; Fall, Sandri, Zeroli, Vos; Camarda. A disp. Nava, Hodzic, Longo, Liberali, Dotu, Magni, Sia, Omoregbe, Turco. All. Daniele Bonera.

Arbitro: Rispoli