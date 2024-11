Scelto Icardi per l’attacco: colpo a sorpresa

Nuova avventura per Icardi: a giugno 2025 l’attaccante potrebbe trasferirsi in un’altra squadra. Tutti i dettagli

Mauro Icardi ha lasciato l’Italia e la Serie A ormai da molti anni. Nel 2019, a fine estate, l’Inter riuscì a piazzarlo al Paris Saint-Germain con un’operazione economica molto vantaggiosa che, nel giro di pochi mesi, portò un bel po’ di soldi nelle casse nerazzurre. Ed è stato un gran risultato vista la situazione difficile che si era creata negli ultimi tempi fra l’attaccante argentino e il club meneghino.

La carriera di Icardi, da sempre influenzata dai fatti di gossip, ha avuto comunque un buon percorso ma c’è la forte sensazione che poteva fare ancora meglio. Dopo il Psg, l’attaccante si è poi trasferito, un po’ a sorpresa, al Galatasaray, che è anche la sua squadra attuale. E che squadra: un gruppo di grandi giocatori al quale si è unito, di recente, anche Victor Osimhen, acquistato in prestito dal Napoli lo scorso settembre. L’arrivo nel nigeriano, che sta facendo molto bene anche in Turchia, gli ha tolto un po’ di spazio e luce, e per questo a breve potrebbe cambiare aria. L’idea che sta circolando in queste ore è davvero clamorosa.

Colpo Icardi a sorpresa, nuova squadra per l’ex Inter

Per tanto tempo si è parlato di un possibile ritorno di Icardi in Italia. Anche lui ha spesso alimentato queste voci con foto pubblicate sui social sul suo stupendo attico di Milano. Nessuna squadra però si è mai mossa concretamente. Per il Milan, ad esempio, poteva essere un’ottima soluzione la scorsa estate in coppia con Morata, ma sappiamo come sia lontano dai parametri della società.

Il suo futuro però potrebbe essere davvero molto affascinante. Icardi, stando alle indiscrezioni che arrivano dall’Argentina, sarebbe in trattativa con il River Plate. Secondo quanto riportato da ESPN F90, sarebbero in corso dei contatti fra l’attaccante e l’allenatore Marcelo Gallardo, rientrato alla base dopo l’esperienza in Arabia Saudita, per un suo trasferimento ai Millonarios. Il contratto di Icardi con il Galatasaray è in scadenza a giugno 2026 ma si sta lavorando per un suo passaggio al River già per la prossima stagione.

Per concretizzarlo, l’attaccante deve trovare un accordo con il suo club attuale per una rescissione. Inoltre, dovrà diminuire, e di parecchio, le sue richieste di ingaggio per poter iniziare questa nuova affascinante avventura. C’è un po’ di rammarico perché a nemmeno 32 anni Icardi potrebbe ancora dare tanto al calcio in Europa ma è chiaro che ad un certo punto la sua carriera ha preso una piega diversa. Andare al River Plate può essere sicuramente un grande stimolo per chiudere al meglio il suo lungo e complicato percorso.