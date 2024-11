Verstappen-Ferrari, arriva l’annuncio: bomba in F1

Verstappen ha risposto su un eventuale futuro passaggio in Ferrari e anche su trasferimento di Hamilton in rosso.

Uno dei temi di maggiore interesse nel campionato di F1 2025 è sicuramente l’arrivo in Ferrari di Lewis Hamilton. Un’operazione clamorosa ha portato il sette volte campione del mondo a firmare con la scuderia di Maranello, con il sogno di riuscire a vincere l’ottavo titolo.

Il buon finale di stagione di Charles Leclerc e Carlos Sainz autorizza il pilota inglese ad essere fiducioso per il suo futuro in tuta rossa. Il prossimo anno potrebbe essere quello giusto per rivedere il Cavallino Rampante in lotta per il titolo mondiale della Formula 1. Per il 2026 c’è un’incognita dettata dal fatto che ci sarà un cambio del regolamento tecnico e quindi è tutto imprevedibile.

Hamilton-Ferrari e futuro in rosso: parla Verstappen

L’annuncio della firma di Hamilton con la Ferrari è stato uno shock per milioni di tifosi della F1. Tra l’altro, il pilota britannico aveva un contratto con la Mercedes fino al 2025 e ha dovuto esercitare una clausola per potersi liberare anticipatamente. Uno scenario che per praticamente tutti era qualcosa di impensabile, ma è successo.

Max Verstappen, intervistato dal quotidiano Bild, ha risposto sul passaggio di Lewis nel team di Maranello: “Non mi interessa dove sarà. Io voglio semplicemente battere tutti i piloti, non guardo la macchina che guidano. Certamente è qualcosa di positivo per la F1 e sarà interessante vedere come andranno le cose tra lui e Leclerc“.

Talvolta anche lo stesso Verstappen è stato al centro di qualche voce su un futuro in rosso, però al momento non è qualcosa a cui pensa: “Guidare la Ferrari è un sogno per tanti, ma io sono concentrato su vincere. Continuerò a gareggiare dove ho le migliori opportunità e, al momento, questo posto è la Red Bull. Non sogno continuamente la tuta rossa, anche se comprendo la scelta di Lewis“.

Max ha un contratto con la Red Bull fino al 2028, anche se esiste una clausola legata alle prestazioni che potrebbe liberarlo anticipatamente in futuro. Ora è leader della classifica e difficilmente Lando Norris riuscirà a rimontare, nonostante una McLaren che da diversi gran premi è la monoposto migliore. Nella prima parte di campionato l’olandese ha accumulato la sua fortuna in termini di punti e potrebbe essersi messo al riparo, anche se non può comunque rilassarsi e sottovalutare l’avversario.