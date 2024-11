La notte di Leao: al Bernabeu per riprendersi tutto 

Rafa Leao è pronto a riprendersi la scena. Paulo Fonseca è intenzionato a puntare sull’attaccante portoghese dopo la panchina contro il Monza

La partita della svolta. Domani il Milan tornerà in campo per la quarta giornata di Champions League, per un match davvero prestigioso.

I rossoneri saranno chiamati ad affrontare la squadra più titolata al mondo. Sulla carta, ovviamente, non c’è partita, ma al teatro dei sogni, c’è chi spera nella grande impresa. Un’impresa che chiaramente resterebbe una pagina indelebile della storia del Milan. Tutti dunque sono pronti a giocare al massimo e Paulo Fonseca, per l’occasione, è ovviamente intenzionato a schierare la miglior formazione possibile.

Si affiderà anche a quel Rafa Leao, che ha deciso di ‘normalizzare’ rendendolo uguale agli altri. Rendendolo uno qualunque, rendendolo come Yunus Musah o Ruben Loftus-Cheek. Non ce ne vogliano, chiaramente i due centrocampisti, ma difficilmente loro riusciranno ad essere davvero decisivi. In una notte magica come quella che si vivrà domani al Bernabeu servirà che la stella di Rafa Leao torni a brillare come è successo in passato, come magari è successo lo scorso anno contro il PSG. In quella circostanza il portoghese si rese protagonista della partita perfetta, una delle migliori da quando indossa la maglia del Diavolo, riuscendo a sacrificarsi per la squadra e segnando un gol capolavoro.

Milan, Leao completa l’attacco: ecco le scelte di Fonseca

Lui può ripetersi. Può rifare quella partita e uscire dal Bernabeu, almeno per una notte, da campione. Sarebbe chiaramente la partita della svolta. La partita con la quale si riprenderebbe il Milan.

Un Milan che Fonseca non potrebbe più togliergli perché non è vero che Leao è come gli altri. Dal portoghese è giusto pretendere che faccia la differenza in una partita come contro il Real Madrid. Leao ha dimostrato di saper fare la differenza ed è arrivato il momento di dimostrarlo nonostante le mille critiche, nonostante un allenatore che non lo considera per quel che davvero rappresenta. È arrivato il momento di rinascere nella partita in cui ci sarà tutto il mondo a guardare.

Leao lo potrà fare giocando insieme a Christian Pulisic, che Fonseca è propenso a schierare ancora al centro, con Samu Chukwueze sulla destra. In avanti, come riferimento offensivo, ci sarà ancora Alvaro Morata. Sulla sinistra, in difesa, troverà il solito aiuto di Theo Hernandez, che andrà a completare il reparto difensivo, con Thiaw, Tomori ed Emerson Royal, con Maignan tra i pali. A centrocampo, ovviamente Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana.