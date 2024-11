Matteo Gabbia, un’assenza che pesa nel Milan: quando tornerà in campo

Le ultime notizie da Milanello sulla squadra di Fonseca: ci sono conferme sulle condizioni di Gabbia.

Dopo essere tornato alla vittoria in campionato, il Milan è atteso a un match molto difficile contro il Real Madrid allo stadio Santiago Berbabeu. La squadra di Carlo Ancelotti non ha giocato nell’ultimo weekend, dato che la partita in programma a Valencia è stata rinviata per la devastante alluvione che ha colpito la comunità valenciana.

I blancos ritrovano Rodrygo, che aveva subito un infortunio muscolare nell’ultima sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: ha recuperato in tempo ed è stato inserito nella lista dei convocati. Un rientro importante per Ancelotti, il quale avrà un’arma in più in un reparto offensivo già ricchissimo di qualità. La difesa rossonera dovrà essere molto attenta, evitando quegli errori che possono trasformarsi in gol subiti. Fare regali a dei campioni come quelli del Real Madrid può essere fatale.

Gabbia e gli altri: le ultime verso Real Madrid-Milan

Questa mattina la squadra di Paulo Fonseca si è ritrovata a Milanello per colazione e poi ha svolto l’ultimo allenamento in preparazione del big match di Champions League. Dopo la fase di riscaldamento, sono state effettuate alcune esercitazioni tecniche e poi c’è stata la parte tattica. La sessione si è conclusa con una partitella su campo ridotto. Nel pomeriggio c’è stata la partenza per Madrid, dove alle 19 ci sarà la conferenza stampa del mister e di Mike Maignan.

Alla seduta di rifinitura ha regolarmente partecipato Tammy Abraham, che quindi sta meglio dopo l’infortunio accusato alla spalla destra dopo pochi minuti dall’ingresso in Milan-Udinese. Era già andato in panchina contro il Monza, però non era stato messo in campo. Al Santiago Bernabeu spera di avere spazio nel secondo tempo, dato che il titolare sarà Alvaro Morata. A proposito di attaccanti, ha lavorato in gruppo anche Luka Jovic, ma non è presente nella lista UEFA e dunque non sarà a Madrid.

E non ci sarà neppure Matteo Gabbia, che invece è alle prese con il recupero da un infortunio muscolare. Oggi ha svolto del lavoro personalizzato in palestra e, stando a quanto riportato da Sky Sport, il suo rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta nazionali. Questo significherebbe saltare anche la partita di campionato prevista sabato a Cagliari.

Gabbia è un elemento molto importante della difesa, in questa stagione è stato il migliore dei centrali a disposizione di Fonseca. Aveva iniziato da riserva e poi l’allenatore portoghese gli ha dato la fiducia che meritava. Contro il Real dovrebbe toccare alla coppia Thiaw-Tomori, a meno che Fonseca non decida di riconfermare Strahinja Pavlovic e di escludere nuovamente Fikayo. Chi giocherà sarà chiamato a fare una prestazione di altissimo livello.