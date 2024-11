Pazza idea: Goretzka in Serie A, colpo in prestito

Avventura al Bayern Monaco ai titoli di coda per Leon Goretzka che può preparare le valigie e trasferirsi in Italia.

Colpo di scena in casa Bayern Monaco, il pilastro dei bavaresi e della nazionale tedesca, Leon Goretzka, sarebbe ai ferri corti con il club primo in Bundesliga. Saranno 30 anni a febbraio per il talento scuola Bochum, cresciuto nello Schalke 04, che può fare le valigie già a gennaio.

Appena 8 apparizioni in totale se si considerano campionato, coppa nazionale e Champions League, per Goretzka che se prima era un titolare e un punto fermo, ora è diventato un’alternativa negli schemi del nuovo tecnico. Dopo aver perso il titolo di Germania, i bavaresi hanno deciso di cambiare e di farlo partendo proprio dall’allenatore.

Si è aperto un ciclo tutto nuovo, dunque, a bordo del Bayern Monaco dopo l’arrivo di Vincent Kompany e qualche senatore è stato messo ai margini. Questo è ciò che è capitato a Goretzka che ora, a distanza di sei anni dal suo approdo al Bayern, può ora mettersi alla ricerca di una nuova realtà. In Serie A lo accoglierebbero a braccia aperte.

Serie A, ecco Goretzka: il Bayern Monaco lo ha messo alla porta

In queste stagioni Goretkza ha collezionato numeri impressionati e vuole continuare ad essere uno dei giocatori più incisivi d’Europa. La sensazione, tuttavia, è che al Bayern potrebbe non riuscirci ed è per questo che il suo entourage si sarebbe messo alla ricerca di una nuova avventura. In Italia chi potrebbe pensare a lui è la Juventus.

Difficile immaginare che il trasferimento definitivo possa arrivare già in inverno, la priorità è chiudere per un difensore centrale ha detto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma la Juve un tentativo lo farà lo stesso. Goretzka vuole giocare e vuole farlo a partire da subito, per questo se le cose con Kompany non cambieranno potrebbe anche chiedere la cessione. Il problema più grande sono i 13 milioni percepiti dal giocatore, troppi persino per i tedeschi che non sembrano intenzionati a voler estendere il suo contratto.

La scadenza è fissata per giugno del 2026 e il Bayern sarebbe felice di fare cassa invece che perderlo a costo zero. Nel 2018 arrivò a titolo gratuito dalla Schalke e ora anche l’avventura bavarese sembra giunta al termine. La Juve, non è di certo l’unica squadra sulle sue tracce, continua a monitorare la situazione in attesa di capire se ci saranno gli estremi per chiudere il colpo. Anche un prestito, con opzione, andrebbe bene.