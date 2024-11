Preoccupazione Reijnders, tifosi del Milan con le mani tra i capelli

Il Milan si aggrappa a Reijnders nei momenti di difficoltà, ma ci sono notizie sul centrocampista olandese che generano grande preoccupazione tra i tifosi

Quando i big di una squadra non rendono secondo le aspettative, sono gli altri a doversi fare carico di metterci qualcosa in più. Nel Milan, lo sta facendo Tijani Reijnders, che in questo periodo si sta dimostrando uno dei pochi punti fermi del Diavolo, in un avvio di stagione davvero complesso da gestire per il club rossonero.

Il centrocampista ha risolto due partite con i suoi inserimenti, prima con la doppietta contro il Bruges in Champions League e poi con la rete contro il Monza, preziosissima per portare a casa tre punti fondamentali per la classifica e molto sofferti, dato che la gara con i brianzoli ha riservato non poche difficoltà specialmente nel primo tempo. Si aggiungano anche due assist in campionato, per capire quanto la sua figura sia centrale attualmente nello scacchiere di Paulo Fonseca.

Doti tecniche e fisiche non comuni, per l’uomo venuto nell’estate 2023 dall’Az Alkmaar e che già nella scorsa stagione si era fatto notare assai in positivo. La sua assenza contro il Napoli si è sentita eccome, dopo l’espulsione rimediata con l’Udinese. Ecco perché il Milan in questo momento sa di non poter fare a meno di lui. Anche in prospettiva, il Milan vorrebbe blindarlo con il rinnovo e da un lato le dichiarazioni recenti del padre hanno incoraggiato l’ambiente.

Si discute su un allungamento di contratto fino al 2030, con ingaggio sollevato fino a 3 milioni l’anno. Ma il Milan deve fare attenzione, al tempo stesso, a fare in fretta, prima che i top club possano irrompere.

Milan, allarme Reijnders: doppia offerta in arrivo

Le doti di Reijnders del resto non possono passare inosservate in giro per l’Europa e le ultime notizie riportano di due società importanti a livello europeo pronte a presentare una super offerta.

Il Manchester City lo segue da tempo, ora c’è anche il Real Madrid. Per entrambe, versare una cospicua somma per il cartellino non sarebbe di certo un problema. E così, occhio a proposte che potrebbero toccare i 50 milioni di euro. Senza contare che sia gli inglesi che gli spagnoli potrebbero proporre al giocatore un ingaggio ancora superiore a quello prospettato dal Milan. I tifosi sono preoccupati, il Milan dovrà correre ai ripari.