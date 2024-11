Se ne va in Premier League, che mazzata per il Milan

Altro che Milan, una vera e propria mazzata per i rossoneri: il calciatore è pronto a trasferirsi in Premier League

La sconfitta rimediata la scorsa settimana, in casa, contro il Napoli è stata messa definitivamente alle spalle. Il ‘Diavolo’, nel posticipo del sabato sera, ha avuto la meglio nel “Derby” lombardo contro il Monza per una rete a zero. Anche se, in più di una occasione, i rossoneri hanno sofferto molto le ripartenze della squadra di casa.

Non c’è neanche molto tempo per gioire visto che, già domani, si ritorna in campo. Non un match qualunque per i ragazzi di Fonseca che ospiteranno, per il quarto turno di Champions League, i campioni in carica del Real Madrid. La squadra continua a lavorare sperando di poter ottenere la seconda vittoria consecutiva in Europa. Anche la dirigenza sta facendo il suo, ma in ottica acquisti.

Anche se gli ultimi aggiornamenti che arrivano da via Aldo Rossi non sono affatto dei migliori. Il calciatore, accostato in più di una occasione al Milan, è pronto ad accettare il trasferimento in Premier League. Una mazzata non da poco per Ibrahimovic e Moncada che lo avevano seguito a lungo e, sperato, di poterlo portare a Milano.

Altro che Milan, pronto ad andare in Premier League: che mazzata

Nell’ultima sessione del calciomercato estivo è stato accostato al Milan per rinforzare il centrocampo. A quanto pare, però, rimarrà solamente un sogno. Johnny Cardoso, attualmente in forza al Betis di Siviglia, sarebbe finito prepotentemente nel mirino del Tottenham. Gli ‘Spurs’, infatti, stanno lavorando intensamente per acquistare il mediano statunitense già nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media britannici sportivi pare che il club inglese abbia una opzione importante per acquistare il nazionale americano. Si parla di una cifra che si avvicina intorno ai 25 milioni di euro. Anche se questa opzione rimarrà valida solo alla fine di giugno del prossimo anno.

Il Milan, a questo punto, appare in netto svantaggio nei confronti degli “Spurs” che sembrano avere in pugno il classe 2001. Fino a questo momento della stagione il calciatore ha collezionato 12 presenze (tra Liga, Coppa del Re e Conference League) senza mai trovare la via della rete. Un vero e proprio punto di riferimento per il team allenato da Manuel Pellegrini.