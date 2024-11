Succede tutto in diretta a Sky, bastonata Leao

Rafa Leao, nuovo durissimo colpo: negli studi di Sky l’esterno lusitano è stato stangato in diretta

Cinico e concreto, tutt’altro che brillante. Il Milan visto ieri a Monza può essere così sintetizzato. Una gara in cui non ha certo brillato, tantomeno si può dire come questa sfida venga ricordata negli annali delle gare memorabili ma i rossoneri hanno conquistato bottino pieno.

Il Milan ha ora conquistato 17 punti, è ripartito dopo la sconfitta interna contro il Napoli ed ha nel mirino il quarto posto. Insomma, Fonseca può sorridere per il successo in attesa di recuperare la gara contro il Bologna (probabilmente non prima di febbraio 2025). A decidere la sfida è stata una rete di Reijnders in un match caratterizzato dalle polemiche e dalle proteste da parte del Monza per la direzione di gara ritenuta insufficiente.

Di certo c’è che il tecnico lusitano ha nuovamente rinsaldato la sua panchina, sempre in bilico per un campionato fin qui non soddisfacente. Un successo, quello contro il Monza, che regala fiducia anche in vista della sfida contro il Real Madrid in Champions League che può già essere determinante visti gli appena tre punti conquistati in tre gare. Il Cagliari, poi chiuderà un vero e proprio tour de force iniziato di fatto un mese fa.

Rafa Leao, colpo durissimo: arriva la mazzata definitiva

Contro il Monza è rimasto nuovamente in panchina Rafa Leao. Fonseca ha puntato su Okafor sulla corsia mancina con Pulisic in posizione di trequartista e Chukwueze esterno destro alle spalle di morata. Una formula che sembra ormai consolidata, con il tecnico continua una sorta di braccio di ferro con il calciatore lusitano.

Leao, fin qui, non ha certo dato il contributo che ci si aspettava con appena un gol in campionato e con prestazioni spesso al di sotto della sufficienza. Ed anche tatticamente il suo contributo in fase difensiva non è molto apprezzato dal tecnico. Leao, peraltro, subentrato al posto di Okafor dopo un’ora di gioco, non ha certo brillato, quasi dando ragione a Fonseca che l’aveva lasciato inizialmente in panchina.

E nel postgata negli studi di Sky l’analisi di un ex rossonero doc come Alessandro Costacurta è stata impietosa. “Leao da cinque anni è questo, non è mai cambiato” ha esordito. “Si tratta di un calciatore importante, salta l’uomo ma non fa la differenza e non è insostituibile” ha decretato, di fatto giustificando le sue panchine iniziali.

“Se parliamo di categorie, non è un campione e penso che mai lo diventerà” ha poi tuonato, con un affondo decisivo che di fatto ha stroncato defintiivamente il calciatore.